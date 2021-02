VVD Buren stelt schriftelijke vragen over Landal De Wielsche Dreef

De VVD stelt schriftelijke vragen

“De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken van de aanleg van dit park. Er is bij de inwoners veel oproer omdat nog niet duidelijk is hoe de vergunningen verlopen, er zijn al werkzaamheden uitgevoerd, terwijl de omgevingsvergunning nog niet verleend is”, zegt raadslid IrmaTetteroo. De VVD vraagt zich ook af hoe de burgerparticipatie hier wordt aangepakt. De inwoners lijken pas achteraf, terwijl er al begonnen is met het project, op de hoogte te zijn gesteld. De VVD vind het van cruciaal belang om de inwoners te betrekken bij de aanleg van dit grote project.



De VVD geeft ook aan dat het huidige bestemmingsplan niet voldoet aan de plannen en wil weten of er al een aanvraag is gedaan om het bestemmingsplan aan te passen.



Onrust onder de omwonenden

De onrust is voornamelijk ontstaan omdat omwonenden niet of nauwelijks betrokken zijn bij dit project terwijl één van de voorwaarden voor het mogelijk aanpassen van het bestemmingsplan een omgevingsdialoog met het hele dorp is.



Op 10 februari staat er een zoomdialoog gepland maar niet alle inwoners van Eck en Wiel zijn uitgenodigd voor deze zoommeeting.



Ook hebben de huidige bewoners van park Kalverland van de eigenaar te horen gekregen dat de huurovereenkomst stopt per 31 december 2021. Zij vragen zich af of dit volgens de voorwaarden van Recon is. Voorwaarden voor vaste standplaatsen regelen de rechten en plichten van ondernemers en recreanten die met stacaravans, chalets of zomerhuisjes langdurig op grond van de ondernemer staan. In de voorwaarden staat dat dit mag als er een concreet en uitvoerbaar plan is. Dit wil zeggen dat de benodigde vergunningen er zijn of dat deze op korte termijn te verwachten zijn.



Wat is er tot nu toe wel bekend

Volgens de omgevingsdienst Rivierenland is er op 12 november 2020 een tijdelijke vergunning verleend voor het legaliseren van twee modelwoningen en het plaatsen van 3 vlaggenmasten. Volgens de ODR is er verder geen bouwvergunning aangevraagd.

Dhr van Dijk van Estade schrijft hierover het volgende: “Er zou een bouwvergunning aangevraagd en verkregen kunnen worden voor 320 vakantiewoningen, echter de eigenaar gaat voor een betere mix van vakantiewoning typen en daarmee komen er dan minder; plusminus 230 stuks in plaats van de 320 stuks die conform het bestemmingsplan zijn toegestaan”.



Op de website van de VVD Buren kunt u lezen welke vragen er zijn gesteld. Bekijk de video van de VVD: