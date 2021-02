Kledingwinkels Groesbeek werken samen om te overleven

Centrummanager Freek Stevens van Groesbeek baalde flink, toen de persconferentie van vorige week duidelijk maakte dat de lockdown in ieder geval tot 2 maart wordt verlengd. Het plan was om, zodra de lockdown niet meer van kracht zou zijn, de outletstore in het voormalige pand van de HEMA in Groesbeek te openen. Dat gaat nu dus niet door. Nog niet.

Financiële nachtmerrie

Henk Middendorp runt met zijn vrouw zo'n kledingzaak in Groesbeek. Hij schetst een immens probleem. "Dat je 80.000 à 90.000 euro aan inkoop nog steeds onverkocht hebt. Het is overleven. We weten eigenlijk bijna niet meer hoe we het moeten doen." Het is onbegrijpelijk voor de ondernemer dat hij op bijna 200 vierkante meter geen klant binnen mag laten, terwijl je om de hoek in de supermarkt over de hoofden kunt lopen.

Bij een schoenenzaak even verderop is het beeld niet anders. Meer dan een ton omzet levert nu - met een beetje geluk - nog 40.000 euro op. Een financiële nachtmerrie. "Dat hakt erin, ja", zegt eigenaar Hugo Peters. De schoenendozen staan in het magazijn bijna tot aan het plafond opgestapeld. "Daar lig ik ook wel eens een keertje wakker van, hoe we dat op gaan lossen. Dus ik hoop met de komst van de outlet fysieke ruimte hier te krijgen en dan een klein beetje financiële ruimte ook weer op de bankrekening."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Misschien in maart

"Afwachten wat er nu weer gaat gebeuren. We hopen dat we in maart open mogen", reageert Stevens op de teleurstelling. "We zijn er helemaal klaar voor." Het is wachten op de volgende persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge.

Het plan is dat de twaalf winkels hun wintervoorraad proberen kwijt te raken die ze door corona niet hebben kunnen verkopen. Op meer dan 500 vierkante meter zouden er dan - met inachtneming van alle regels - vijftig mensen tegelijk naar binnen mogen.

Uitpuilende voorraden

Hoe langer de lockdown duurt, hoe lastiger het wordt om de kleding aan de man te brengen. "Als het zo meteen voorjaar is, kopen mensen geen winterkleding meer", stelt Stevens nuchter vast. "Als het in maart niet open mag en het wordt straks april/mei, dan heeft het weinig zin om winterkleding te verkopen. Maar dan gaan we toch open, want die winkeliers zitten nog steeds met hun voorraden."

Eerder was er nog twijfel over of het hele plan dan niet beter van tafel kon. Maar daar is nu geen sprake meer van. "Drie halen, één betalen. Zoiets zal het dan wel worden, want ze moeten er gewoon vanaf. Straks komt de zomer en nu komt het voorjaar alweer binnen. De winkels staan bommetje vol."

Donderdag wordt het pand schoongemaakt. Het pand heeft drie jaar leeggestaan. Daarna worden er paskamers in gebouwd. "En dan wachten tot het open mag", besluit de centrummanager van Groesbeek.