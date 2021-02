Deze familie slaapt met -8 in een iglo voor het goede doel

Eén voor één komen ze naar buiten getijgerd. Afgelopen nacht sliepen Jan en Marieke Wolfsen met twee van hun kinderen in de iglo. "Jan slaapt er al sinds zondag elke nacht in, voor de rest wisselen we af", vertelt Marieke. "We hebben vijf kinderen, en ze willen allemaal graag meedoen, dus maken we elke dag een ander team."

Het idee voor de iglo ontstond bij Jan al vorige week. "Toen ik zag dat er zoveel sneeuw aan kwam, wilde ik dit gelijk gaan doen", vertelt hij. "Hij was er al de hele week druk mee", lacht Marieke. "Zaterdagavond zijn we allemaal vroeg naar bed gegaan, en zondagochtend zijn we om acht uur begonnen met sneeuwschuiven."

De tekst gaat verder onder de video

Plaats voor vijf personen

Met wat hulp van een paar buren ontstond vóór twaalf uur 's middags een sneeuwhoop van zo'n 1.80 meter hoog. "Die zijn we toen gaan uitgraven", vertelt de 9-jarige Aron. "Dat was veel werk, maar uiteindelijk hebben we wel een heel grote iglo." In de iglo kunnen vier of vijf mensen liggen.

"Ik heb dit negen jaar geleden, de laatste keer dat er zoveel sneeuw lag, ook gedaan", vertelt Jan. "En toen werden we ook gesponsord. Dat wilden we dus nu opnieuw doen." Marieke zet zich namelijk in voor Compassion, een goed doel dat zich inzet voor kinderen in ontwikkelingslanden. "Ik zou afgelopen jaar een halve marathon lopen in India, een zogenaamde 'Muskathlon', georganiseerd door de Vierde Musketier", legt ze uit. "Die ging niet door vanwege corona, maar dit jaar komt er een alternatief."

Meer dan 1000 euro opgehaald

Het is de bedoeling dat ze de halve marathon op 26 juni aanstaande in Nederland gaat lopen. "Daar heb ik me net afgelopen vrijdag voor ingeschreven", vertelt ze. "Ik heb vorig jaar al 10.000 euro aan sponsoring toegezegd gekregen, dus heb ik voor dit jaar nog 1000 euro als doel gesteld."

Dat bleek wat laag ingezet. "Ja, dat hebben we inmiddels al ruim gehaald", lacht ze. "En voorlopig is het nog wel even koud, dus we blijven buiten slapen voor de sponsoring." Ook haar kinderen doen met veel plezier mee. "Het is soms wel koud, maar het is voor een goed doel", zegt Aron.

Kou valt wel mee

Toch valt het volgens de familie nog best mee met de kou. "Het tijgeren door de ingang is wel koud, maar binnen blijft de warmte goed hangen", legt Marieke uit. "Afgelopen nacht was het ongeveer -8, geloof ik. Ik had wel even koude tenen en een koude neus, maar verder heb ik het wel overleefd."

"Vanmorgen werd ik zelfs wakker van druppels op mijn hoofd", vult Jan aan. "Door de warmte binnen smolt de sneeuw een beetje." Aron heeft nog een goede tip voor iedereen die ook in een iglo wil slapen. "Als je het koud krijgt, moet je je goed instoppen in je slaapzak, dan warm je wel op."