Sneeuw? Deze thuiszorgmedewerker pakt gewoon de trekker

"Het is heel belangrijk dat we langskomen bij de mensen", vertelt Anne Heebing, thuiszorgmedewerker bij Azora. "Zeker bij calamiteiten en noodgevallen is het heel belangrijk dat we voor mensen klaarstaan."

De thuiszorg is afgeschaald, alleen de noodzakelijke cliënten krijgen hulp nu niet alle wegen begaanbaar zijn. "We moeten vandaag alleen langs 's-Heerenberg en Zeddam, dat is met de trekker goed te doen."

Anne bezoekt haar cliënten per trekker. De tekst gaat verder onder de video

'Sommige geloven het eerst niet'

De cliënten waar Heebing langskomt, vinden het erg leuk dat ze per trekker wordt vervoerd. "Sommige geloven eerst niet dat ik met de tractor ben."

De binnenstedelijke wegen liggen nog vol met sneeuw: "Met de auto is het bijna niet te doen en we hebben thuis een grote tractor. Op deze manier kunnen we toch veilig de buurt rond."

'Dit is wel echt uniek'

Ook vriend Kevin Verwaaijen vindt het een hele belevenis en rijdt zijn vriendin met alle plezier rond. "Dit is wel echt uniek, ik kan me niet voorstellen hoe lang het geleden is dat er voor het laatst zo'n pak sneeuw gevallen is."