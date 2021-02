Van Hees gaat zich bestuurlijk inzetten voor Tiel

TIEL -

Door de ziekte van Carla Kreuk-Wildeman is Nijmegenaar Ben van Hees in Tiel terecht gekomen. Hij vervangt Carla gedurende haar herstel in het stadsbestuur van Tiel als wethouder. In het programma Het Koetshuis maakt Tiel en de regio kennis met hem. Een bevlogen man die zijn kennis en ervaring zoveel mogelijk wil inzetten voor de Tielse gemeenschap. Van Hees: “In die korte tijd dat ik hier ben kan ik niet echt nieuw beleid maken. Dat is de bedoeling ook niet. Ik ga er wel voor zorgen dat de ingeslagen weg rondom het sociaal domein en jeugdzorg blijft lopen. Met name ga ik aandacht besteden aan het sportbeleidsplan. Dat moet nodig geactualiseerd worden. Als Carla straks terug is wil ik dat goed in de stijgers hebben staan”.