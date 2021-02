Oranjeverenging boos om niet toestaan ijsbaan: 'Blijkbaar regeert de angst'

De Oranjevereniging Voorthuizen opent dit jaar géén schaatsbaan voor kinderen in het dorp. Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat het niet mag van de gemeente Barneveld. "Blijkbaar regeert de angst."

Dat zegt vicevoorzitter Evert Middendorp. "We wilden graag een baan puur voor de kinderen openen, zoals we eigenlijk altijd doen als het koud genoeg is."

Normaal gesproken komen daar in de dagen dat de baan open is, tientallen kinderen op af. "Je ziet altijd dat iedereen dan heel erg geniet en zo hoort het ook. Dat is ook de rol van ons als Oranjevereniging."

'Kan coronaproof'

Ook dit jaar had de OVV dat graag zien gebeuren, ondanks corona. "Juist nu willen we kinderen graag wat extra plezier geven, omdat er zoveel niet kan", zegt Middendorp.

Volgens hem had het schaatsen prima 'coronaproof' gekund. "Maar de gemeente ziet allemaal beren op de weg. Ouders die hun kinderen bijvoorbeeld komen ophalen. Nou volgens mij is dat prima en goed te regelen, bovendien: veel kinderen komen altijd zelf naar onze schaatsbaan toe."

Ook is het idee van een 'toezichthouder' geopperd. "We hebben van alles geprobeerd, maar gemeente blijft erbij dat het niet kan. Nu gaan de kinderen naar een natuurplas waar géén toezicht is en moeten ze drukke straten oversteken..."

Reacties

Het besluit van de gemeente om het schaatsen niet toe te staan, leverde volgens Middendorp talloze reacties op. "Veel mensen zeggen: 'open die baan gewoon stiekem', maar dat kunnen we echt niet doen. We hebben de gemeente vaker nodig, dus we leggen ons er maar bij neer, maar zeker niet van harte."

Volgens woordvoerder Margreet van den Broek van de gemeente Barneveld is de afweging om de baan niet te openen gemaakt op basis van landelijke richtlijnen.

"Er mag geschaatst worden op bestaande ijsbanen en op natuurijs, waarbij uiteraard wel de richtlijnen voor buitensport in acht moeten worden genomen. Het schaatsen mag niet als evenement worden gehouden. Het evenemententerrein van de Oranjevereniging valt niet in die categorieën. Vandaar dat er geen toestemming is verleend", aldus de woordvoerder.

