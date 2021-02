Politie en Toezicht gaat strenger controleren in Nijmeegse parken. Foto: John Beckmann/RN7

De komende dagen gaat de politie en Toezicht extra toezien op de situatie in de Nijmeegse parken in en rond het centrum. Dit vanwege de grote groepen die zich er verzamelen sinds er sneeuw ligt. Dat meldt de gemeente.

Al enkele dagen op rij komen nu grote groepen mensen samen in met name het Kronenburgerpark. Veel jongvolwassenen staan vaak met grote groepen bij elkaar met soms drank en muziek. Maar vanwege de coronaregels is dit soort groepsvorming momenteel niet toegestaan.

Bekeuringen

Tot nu toe hebben politie en Toezicht de aanwezige steeds weggestuurd; iets waaraan goed gehoor is gegeven. Echter zal er vanaf nu een stap verder gegaan worden wanneer er weer op grote schaal groepsvorming plaatsvindt. De gemeente waarschuwt dat overtreders een bekeuring krijgen.

Burgemeester Hubert Bruls vindt dat mensen ook tijdens de sneeuwpret gehoor moeten geven aan de coronaregels die gelden op dit moment: “Het is begrijpelijk dat mensen buiten vertier zoeken met dit winterweer. Echter we zijn nog steeds bezig met de bestrijding van een pandemie, waarbij het niet toegestaan is met groepjes groter dan twee bij elkaar te zijn.“

Bruls wil met de strengere handhaving ook voorkomen dat het park helemaal dicht moet: “Ik zou het echt jammer vinden dat het Kronenburgerpark afgesloten moet worden voor spelende kinderen omdat met name jonge volwassenen zich niet aan de regels houden. Hoe beter we ons aan de coronavoorschriften houden, hoe sneller we weer meer vrijheden zullen krijgen.”