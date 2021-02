Komst van aanbiedstation 7Poort vertraagd

“De planning voor de bestemmingsprocedure was wat optimistisch ingeschat”, aldus een woordvoerder van de gemeente Zevenaar. Dit is de tweede tegenvaller, nadat onlangs uit onderzoek bleek dat geplande indeling van het aanbiedstation niet haalbaar was op de beschikbare kavel. In plaats van containers in een kuil te plaatsen, wordt nu gekozen voor containers die half boven de grond uitkomen. “De kuil had onze voorkeur, omdat bezoekers dan op maaiveldniveau blijven en geen bordes op hoeven te rijden”, vertelt de woordvoerder. In de nieuwe variant moeten mensen namelijk een anderhalve meter hoge ophoging oprijden om vanaf daar hun afval in de containers te gooien.



Volgens de woordvoerder heeft de vertraging niets te maken met de nieuwe indeling en zorgt deze variant ook niet voor een ander kostenplaatje. Eerder werd bekend dat de RDL, waarin Montferland en Zevenaar samenwerken, plannen maakt om het aanbiedstation in ’s-Heerenberg alsnog open te houden voor betaalde afvalstromen. In de originele plannen van de RDL zouden de stations in de kasteelstad en het Zevenaarse dorp Lobith enkel openblijven voor gratis afval.





