Station Tiel is populairder dan Arnhem Centraal

Van de ondervraagden geeft 94 procent station Tiel een 7 of hoger als rapportcijfer. Dat is in vijf jaar tijd een stijging van 31 procent. Stationsmanager Marion den Hooglander reageert opgetogen. "We zijn heel blij met deze uitkomst." Een flinke opknapbeurt heeft vruchten afgeworpen. Hooglander is vooral heel trots op de verplaatste 'stationshuiskamer' die vorig jaar geopend is.

Station Tiel Foto: Ton Arbouw

Fotoshoots

Van de grote stations is Arnhem Centraal nog steeds het meest populair onder de reizigers. Dat station laat daarmee bijvoorbeeld Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal achter zich. Volgens stationsmanager Geoffrey Brookman komt dat vooral omdat het gebouw een plaatje om te zien is. "Dat merken we aan vragen voor fotoshoots waar het station als decor dient. En we zien hoe reizigers bewonderend naar het station kijken."

Station Arnhem Velperpoort is het minst gewaardeerde station in de provincie. Slechts 29 procent van de reizigers gaf het station een 7 of hoger. Reizigers vinden het station oud en hekelen overlast rond het station. Sinds februari 2020 wordt er gewerkt aan verbetering. Dit jaar moeten alle verbeteringen klaar zijn.