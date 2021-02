Nóg een marathon: Futselaar wil in Hamburg olympische kwalificatie veiligstellen

Frank Futselaar in training in Kenia. Foto: Enock Kiprop

Op een volledig afgesloten parcours in Hamburg gaan op 11 april zo'n honderd marathonlopers van start om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. Onder hen zijn zes Nederlandse atleten, onder wie Frank Futselaar uit Arnhem en Mohamed Ali uit Nijmegen. De atleten leggen viermaal een ronde van zo'n 10.5 kilometer af.

De wedstrijd is mede het initiatief van het hardloopmanagementbureau van Jos Hermens in Nijmegen, Global Sports Communication. "We willen ook in deze tijd laten zien dat we er alles aan doen om atleten een kans te bieden voor een marathon", zegt Hermens. "In dit geval is het extra speciaal omdat het gaat om een kwalificatiemogelijkheid voor de Olympische Spelen."

Futselaar 'slechtste' limietloper

De Nederlandse limiet staat op 2 uur 11 minuten en 30 seconden. Vier lopers hebben daaraan voldaan, maar slechts drie mogen starten in Tokio. Arnhemmer Futselaar voldeed op 6 december in het Spaanse Valencia op de seconde nauwkeurig aan deze eis. Hij heeft momenteel de 'slechtste' tijd en heeft er alle belang bij om zijn tijd aan te scherpen om te worden aangewezen.

Bart van Nunen, ook uit Arnhem, doet in Hamburg niet mee. Hij was in Valencia waar Futselaar ternauwernood aan de kwalificatie-eis van NOC NSF voldeed ruim sneller dan zijn plaatsgenoot: 2.10.16.

"De tijd van Bart is mijn richttijd in Hamburg", legt Futselaar, momenteel op trainingskamp in Kenia, uit. "Ik moet 3 minuten en 5 seconden per kilometer lopen. Snelheid is het probleem niet, het gaat om het volhouden."

De snelste van de vier kandidaten voor de olympische marathon is Abdi Nageeye uit Nijmegen. Zijn tijd lijkt onbereikbaar voor de concurrentie; 2.06.17 is het Nederlands record.

Deelstra al zeker

Bij de vrouwen heeft alleen Andrea Deelstra uit Apeldoorn een ticket voor Tokio op zak. Net als Van Nunen en Futselaar liep ze de limiet in Valencia. In april probeert de Noord-Hollandse hardloopster Jill Holterman de kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen. Holterman moet dan 2.28.30 lopen of sneller.

Mocht hij niet slagen in de missie (het meedoen aan de Spelen dit jaar) dan zou dat voor Futselaar 'super jammer en zuur' zijn. Bovendien staat niet vast dat de Spelen vanwege corona doorgaan. Futselaar: "Mijn uiteindelijke doel zijn de Olympische Spelen van Parijs in 2024. En er komen een mooi EK in München en een WK in het Amerikaanse Oregon aan. Maar ik ben zo dichtbij, dus wil ik graag naar Japan."

Kenianen trainen zo ontzettend hard, dat is enorm inspirerend om te zien

Hij is nu voor de vierde keer in Kenia. Dinsdag trainde Futselaar met 150 anderen. "Die Kenianen trainen zo ontzettend hard, dat is enorm inspirerend om te zien", vertelt de Arnhemmer. Maar ook in het Afrikaanse land heerst het gevreesde coronavirus. "Een lockdown zoals bij ons werkt hier niet. Mensen leven op straat. Gelukkig zijn er weinig besmettingen."

"Hardlopen is eigenlijk het enige dat je in deze tijd kunt beoefenen", meent de Arnhemmer. "Daar moeten meer mensen van doordrongen zijn. Ze moeten meer bewegen."

Als de Olympische Spelen doorgaan, dan lopen de vrouwen de marathon op zaterdag 7 augustus, de mannen komen een dag later in actie. De olympische marathon is overigens niet in Tokio maar in Sapporo.

