Het Arnhemse 'discriminatieschandaal': wat weten we tot nu toe?

Dat onderzoek van de Universiteit van Tilburg toonde aan dat er gediscrimineerd wordt binnen de gemeente Arnhem bij het personeelsbeleid. Zo maken inwoners met een niet-westerse achtergrond minder kans op een baan. Ook zou hun salaris honderden euro's per maand lager zijn.

Wat uiteindelijk nog meer stof deed opwaaien dan deze resultaten zelf, is het feit dat ambtenaren vervolgens besloten deze resultaten voor de wethouders, gemeenteraad en dus ook burgers achter te houden. Al is de vraag of de wethouders er niet toch van wisten, onderwerp van discussie. Duidelijk is in elk geval dat ze ervan hadden moeten weten.

Er werd een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken rondom het discriminatierapport. Dat kwam afgelopen vrijdag naar buiten. Woensdagavond zullen de onderzoekers deze resultaten toelichten en kunnen raadsleden opheldering vragen. Het politieke debat met het college en tussen raadsfracties onderling, zal later plaatsvinden. Ook wordt er gestemd of bepaalde dossiers die het college over dit onderwerp nog altijd niet openbaar wil maken, toch openbaar moeten worden.

Wat ging er aan deze avond allemaal vooraf?:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier