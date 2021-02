Voorlopig geen windreuzen ten zuiden van Zutphense wijk Leesten

Bewoners van het buitengebied nabij de Zutphense wijk Leesten schrokken zich dit najaar een hoedje toen de gemeente hun 'achtertuin' presenteerde als optie voor meerdere turbines. "We hebben daar net ons droomhuis gebouwd en dan hoor je dat er misschien negen windmolens in de achtertuin komen!", reageerde een bewoner van de Dennendijk.

Zorgen

Onrealistisch noemden inwoners de plannen. En niet alleen vanuit het buitengebied klinken er sindsdien bezorgde geluiden, ook in de wijk Leesten kan het plan op weinig enthousiasme rekenen. Wethouder Harry Matser hoorde de zorgen van inwoners onlangs aan. "Bewoners van Leestense Broek hebben toen duidelijk gezegd dat ze geen trek hebben in windmolens op 400 meter van hun huis."

Hoewel er nog geen concrete plannen zijn voor de bouw van de windmolens in het gebied, is de gemeente wel alvast met omwonenden in gesprek gegaan. "We hebben vroeg verkent of er draagvlak is bij inwoners voor het plaatsen van windmolens, dat is nodig omdat de molens binnen 400 meter van de huizen zouden komen te staan."

Zonne-energie

Naast dat het draagvlak dus ontbreekt, blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek ook dat met de huidige technologie het niet mogelijk is om in het gebied negen windreuzen te plaatsen. Maar waarom is het gebied dan vorig jaar wel aangewezen als mogelijke locatie voor de opwek van grootschalige windenergie? "Dit hebben we gebaseerd op een landschappelijke studie, daarin kwam Leestense broek als geschikt landschap naar voren", aldus de wethouder.

Met de resultaten van het onderzoek in het achterhoofd sluit Matser niet uit dat het gebied helemaal windmolenvrij blijft. "Er zou een enkele windmolen kunnen komen." Opwek van zonne-energie is volgens het haalbaarheidsonderzoek in het Leestense Broek wel mogelijk, en dus realistischer. "Je moet gaan kijken, als dit niet kan, wat er dan wel kan", aldus de wethouder.

Lochemseweg, ook een optie

Een andere locatie die de gemeente Zutphen in het vizier heeft voor windmolens, is de Lochemseweg. Maar aan deze locatie, tussen Zutphen en Lochem, blijken nog veel haken en ogen te zitten.

Het gebied is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk, waardoor er strenge eisen gelden voor de bouw van windturbines. In de concept Regionale Energie Strategie, ook wel de RES genoemd, is dit gebied aangemerkt als zoekgebied voor de bouw van drie windmolens.

Donderdagavond praat de gemeente Zutphen inwoners via een digitale informatieavond bij over de opwek van zon- en windenergie. Het haalbaarheidsonderzoek wordt dan ook besproken en inwoners kunnen hun mening geven over de plannen.

