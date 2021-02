Financieel steuntje in de rug voor ondernemers Winterswijk

Winterswijk komt lokale ondernemers die de deuren verplicht gesloten hebben in coronatijd, tegemoet met een bijdrage van 750 euro. Verder hoeft de reclamebelasting over 2020 tot een maximum bedrag van 540 euro niet te worden betaald.

Bedrijven die een gedeelte van de reclamebelasting hebben betaald in 2020, ontvangen alleen het betaalde bedrag. Bedrijven die de reclamebelasting over vorig jaar (nog) niet hebben voldaan, komen niet in aanmerking voor de compensatie.

Naast de compensatie van reclamebelasting wordt er eenmalig 750 euro uitgekeerd. Het gaat daarbij om horecabedrijven, niet-essentiële winkels, contactberoepen (zoals kappers) en sportscholen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, een fysieke vestiging hebben in Winterswijk en op 2 januari verplicht dicht zaten als gevolg van de lockdown.

Steuntje in de rug

Het college ziet de compensaties als een steuntje in de rug. Wethouder Inge Klein Gunnewiek: "We kunnen de last op de schouders van ondernemers helaas niet volledig wegnemen, maar we kunnen de lasten wel enigszins verlichten. Het gaat in het centrum in zo'n 200 ondernemers en het geld komt uit het crisisfonds."

Veel ondernemers staat het water tot aan de lippen, weten Klein Gunnewiek en collega-wethouder Henk Jan Tannemaat. “Dit bedrag is niet de redding, maar meer kunnen we als gemeente niet doen in deze ellendige toestand", zegt Tannemaat.

Winterswijk heeft al tijdens de eerste lockdown een crisis- en herstelfonds met daarin 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daaruit hebben onder andere muziekverenigingen en basisscholen al geld ontvangen.