In Klarenbeek vieren ze toch een beetje carnaval

Carnaval was waarschijnlijk het eerste grote superspread-event van Nederland. Het coronavirus brak vorig jaar uit in Brabant, na een aantal dagen hossen en feesten. De rest van Nederland volgde in rap tempo. Een jaar later ziet het er volgens het RIVM nog altijd niet rooskleurig uit.

Niet voor één gat te vangen

Voor carnavalsvereniging De Neutenkrakers in Klarenbeek was het al snel duidelijk dat zij dit jaar een sober carnaval tegemoetzien. Zonder optocht en zonder feest.

Maar de Klarenbekers laten zich niet voor één gat vangen en proppen de meerdaagse feesten in een videostream die carnavalsgangers vanuit huis kunnen volgen.

In de lokale feestzaal bereidt de vereniging interviews en livemuziek voor, zodat er dit weekend een goedgevuld programma klaarstaat. En anderen gaan de straat op, om vlaggen uit te delen. Als iedereen die langs de traditionele route hangt, is het toch nog een beetje feest.

Vrijwilligers delen vlaggen van De Neutenkrakers uit. Foto: Omroep Gelderland

Stapje achteruit, stapje vooruit

Frits van Dijk mag het geheel aan elkaar kletsen. Een baan die hem op het lijf geschreven is. De gangmaker heeft gemengde gevoelens bij de situatie: "Natuurlijk vind ik het jammer, want de voorbereiding voor carnaval is niet alleen een avond gek doen, maar ook die mensen in het dorp die vanaf september al bezig zijn met het bouwen van een wagen. Dat vind ik heel jammer."

Corona of geen corona, er wordt hoe dan ook gefeest. Foto: Omroep Gelderland

Hij vervolgt: "Aan de andere kant zeg ik: het is een uitdaging, iets nieuws. Ik vind het leuk dat wij de mogelijkheid hebben om het zo te doen. Je moet soms zeven stappen terugdoen om er weer acht vooruit te zetten."

'Geen feest, geen prins'

Dat alles anders is dit jaar, ondervinden ook Stacey van Leeuwen en Patrick Kleverwal. Zij zijn voor het tweede jaar Prins en Prinses Carnaval.

Bijzonder, maar het had voor beiden niet gehoeven: "Tsja, we hebben geen nieuwe prins, we hebben geen feest. Laten we hopen dat dit (de videostream, red.) iedereen nog een beetje gelukkig maakt", vertelt Patrick.

De stream is zaterdag online te vinden.