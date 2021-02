Schaatskoorts breekt los op Arnhemse ijsbaan

Vrijwilligers zijn in heel de provincie druk in de weer om ijsbanen klaar te maken. Op een aantal plaatsen kan al op natuurijs gereden worden.

"Ik kon niet slapen vannacht, nu weet ik waarom: ik heb gewoon schaatskoorts. Ik kwam aanrijden net en dan zie je die sneeuwwal en die lampjes erop en dan denk je 'dit is hoe winter moet zijn!", vertelt bestuurslid Itske Tersteeg van de Arnhemsche IJsclub Thialf. Die baan is sinds woensdagochtend vroeg open.

Rondje na rondje met de giertank

Voorzitter Jacco van de Velden is vol lof over de mensen van het Arnhemse sportbedrijf die de afgelopen dagen dag en nacht in de weer zijn geweest om een goede ijsvloer te leggen: "Het is helemaal super. Zondag was het nog echt heel twijfelachtig of het mooi ijs ging worden." Op die dag zijn ze begonnen met vegen om alle sneeuw te verwijderen. Toen het was gestopt met sneeuwen, zijn ze begonnen met water er op aan te brengen. "Dat doen ze met een giertank", vertelt de voorzitter.

Verslaggever Vera Eisink op de schaatsbaan

Reserveren nodig

Wie wil schaatsen, moet wel een tijdslot reserveren, zegt Itske Tersteeg: "We willen ons wel aan de regels houden rondom corona zodat het schaatsen ook veilig kan. We hebben zeven tijdsloten op een dag. Dan kun je een uur komen schaatsen en je hebt een kwartiertje om je schaatsen aan en uit te trekken. Dan moet je maar flink hard gaan zodat je in een uur moe bent en dan komen de volgenden weer."

