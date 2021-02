Letsch richt vizier op beker: 'We willen 'm winnen en dat kunnen we ook'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Na drie teleurstellende resultaten op een rij in de competitie bezorgde Vitesse zichzelf dinsdag een oppepper in Rotterdam. Loïs Openda bezorgde de club op de valreep de overwinning (0-1) en dat kon de club wel gebruiken. "Iedere zege doet je zelfvertrouwen goed", sprak trainer Letsch tevreden. "En al helemaal als je het in de blessuretijd nog voor elkaar krijgt. En kijk je naar het aantal kansen, dan is het ook zeker verdiend."

De Duitser zag op Woudestein een duel dat in alles een bekerwedstrijd was. "Excelsior was voortdurend gevaarlijk, dit was geen gemakkelijk duel. Maar we hadden de juiste mentaliteit, echt de wil om te winnen. Dat is belangrijk, zeker na de drie wedstrijden die we net achter de rug hebben."

Op bijna Cruijffiaanse wijze stelt de trainer dat het twee kanten op kan voor Vitesse, dit seizoen. "Ik heb het steeds gezegd, er zijn twee mogelijkheden: we winnen de beker wel of we winnen 'm niet. Nu zitten we bij de laatste vier en we willen de beker winnen. Of we daartoe in staat zijn? Natuurlijk. Alle vier de clubs die in de halve finale zitten, hebben evenveel kans. We willen er het maximale uithalen."

Lois Openda schiet Vitesse naar halve finale. Foto: Omroep Gelderland

Openda tekende als gezegd in de absolute slotfase van het duel in Kralingen voor het enige doelpunt. "Fantastisch", sprak de Belg na afloop. "Dit voelt goed. Nu gaan we naar de halve finale, dat is alleen maar goed voor ons. Het ging niet makkelijk vanavond, op dit veld en tegen een goede tegenstander, maar we hebben gewonnen."

Nu Vitesse zeker is van een plek bij de laatste vier, ligt de weg naar de finale nog verder open. De Arnhemmers spelen hoe dan ook thuis in de halve eindstrijd. Openda wil, in tegenstelling tot zijn coach, nog niet te ver vooruitkijken. "Eerst maar eens die halve finale. Pas daarna mogen we aan de finale denken."

