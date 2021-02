Stel koopt huis waar ze niet in mogen wonen, met doffe ellende tot gevolg

Het conflict dat de Bakkers met de buren hebben, ontstaat wanneer ze een bouwvergunning aanvragen om hun woning uit te breiden. De buren tekenen bezwaar aan: zij runnen een melkveehouderij en wanneer er een woonbestemming op het pand van de familie Bakker komt, staat die woning te dicht in de stankcirkel van de melkveehouderij. Daarmee worden de milieu- en hinderregels overtreden. En dat kan gevolgen hebben voor het bedrijf. Tom en Els Bakker zijn verbaasd, vertellen ze in het programma In het vizier van de Jager.

"Tot die tijd waren we ons er niet eens echt van bewust. We wisten dat er bezwaar was tegen onze bouwplannen, we wisten dat er iets liep. Maar we gingen ervan uit dat de gemeente het zou oplossen", zegt Tom. "En tot 2009 heeft de gemeente zich daar ook voor ingezet. Wij dachten: het komt wel goed. Want dat zei de gemeente."

De makelaar bij wie ze hun woonboerderij jaren geleden kochten, adverteerde ermee als plek om te wonen. Nu blijkt dus dat dat eigenlijk niet is toegestaan. Tom en Els kloppen aan bij de gemeente en krijgen te horen dat Overbetuwe wil meewerken aan het legaliseren van de situatie.

In de jaren daarna volgt de ene procedure na de andere en het echtpaar Bakker heeft goede hoop dat ze in het huis kunnen blijven. De rechterlijke macht fluit Overbetuwe echter terug en spreekt steeds in het voordeel van de buren met de melkveehouderij.

'Je voelt je machteloos'

Uiteindelijk wijst de Raad van State de gemeente er in 2010 op dat de woning nadelige gevolgen kan hebben voor mogelijke uitbreiding van het boerenbedrijf van de buren. De letter van de wet is daar duidelijk over. Vier jaar later herhaalt de Raad van State dat verdict en wordt besloten dat de familie Bakker niet in hun woning mag blijven. Overbetuwe dringt vervolgens aan op ontruiming.

"Dan kom je in een rollercoaster terecht. Dan krijg je huisuitzettingen en weet je niet meer waar je het moet zoeken. Je voelt je machteloos", zegt Els. Haar man en zij hebben hun hele hebben en houwen in de woonboerderij gestopt: het spaargeld, de overwaarde van hun vorige woning, erfenissen van hun beider ouders. "We kunnen geen kant op", zegt Tom.

'Dit is gewoon treiteren'

Begin februari vorig jaar zet de gemeente Overbetuwe de familie Bakker, na meerdere aankondigingen van ontruiming, definitief en voorgoed uit hun woning. De twee wonen nu elders. Ze voelen zich niet gehoord, omdat ze vinden dat er wel degelijk andere oplossingen denkbaar waren. "Dit is gewoon treiteren. Vernederen", zegt Els daarover. "De gemeente drijft ons tot waanzin."

Buurvrouw Riet de Swart zegt dat haar man en zij niets aan de situatie kunnen doen. "Op het ontstaan van deze situatie hebben wij geen enkele invloed gehad. En toch worden we er al twintig jaar in meegesleurd. Als er bij de familie Bakker een woonbestemming op het pand komt, zitten wij hier illegaal", legt ze uit. "Als een burger legaal wordt, gaat een burger altijd voor. Dan zijn wij illegaal."

Reactie gemeente

Overbetuwe wil alleen schriftelijk reageren op het conflict dat er leeft tussen de families Bakker en De Swart en de gemeente zelf. Overbetuwe wijst op de uitspraak van verschillende rechters, tot de Raad van State toe. "De conclusie is dat het pand van de familie Bakker niet gebruikt mag worden als woning, ook niet als recreatiewoning."

