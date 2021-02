Zwaarbevochten, maar verdiende zege in beker voor Vitesse

Met Tannane terug in het elftal en Manhoef als rechtsback voor Dasa die zoals aangekondigd rust kreeg, begon Vitesse als grote favoriet aan het belangrijke duel op Woudestein. Na twee nederlagen en een gelijkspel tegen RKC opende Vitesse met flair en overtuiging. Excelsior werd teruggedrongen, Vitesse combineerde in een redelijk tempo en dat leidde tot pogingen van Openda en Broja.

Thomas Letsch in de Rotterdamse kou. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Falende VAR

Na veertig seconden kwam de thuisploeg echter heel goed weg toen Tannane op de achterlijn een smerige overtreding op zijn enkel te verduren kreeg. De videoscheidsrechter faalde hopeloos door geen rode kaart te geven. Higler, de scheidsrechter op het veld, had de charge blijkbaar niet gezien.

Een duidelijke charge op Tannane, maar niet bestraft. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Excelsior was ook gevaarlijk in de openingsfase met een schot van grote afstand na een foutje van Bazoer. Zwarts probeerde Pasveer te verschalken met een lange bal, maar de ervaren doelman was op tijd terug. Vitesse zakte daarna iets weg waardoor er meer evenwicht ontstond. Ook verloor Vitesse al snel Bruns met een enkelblessure. Huisman was zijn vervanger.

Thomas Bruns moet er al voor rust af. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

De beste kans van de aantrekkelijke eerste helft was voor het frisse Vitesse. De sterk spelende Vroegh bediende met een heerlijk balletje buitenkant schoen Broja, maar de huurling van Chelsea knalde in de korte hoek op de paal.

Broja krijgt de beste kans. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Gaatje vinden

In de tweede helft, nog zonder doelpunten dus, bleef Excelsior de ruimtes klein houden en moest Vitesse een gaatje vinden in die Rotterdamse muur. Dat lukte maar mondjesmaat, waardoor de nummer drie van de eredivisie het lastig had. Grote kansen bleven uit, de spanning bleef onverminderd hoog.

In het tweede deel na rust kwamen de kansen. Vitesse bleef beter, maar had halverwege opnieuw het pech van de paal. Openda haalde uit van ongeveer 20 meter en trof de buitenkant van het aluminium. Ook Tannane probeerde het met een zwabberbal van afstand waar doelman Damen nog wel wat moeite mee had.

Bazoer in actie. Foto: BSR Agency/ Orange Pictures

Afgekeurde goal

Twee minuten later vierde Vitesse wel feest op Woudestein na een fraaie goal van Broja, maar dat was van korte duur. Bij het nemen van een vrije trap op eigen helft van Bazoer lag de bal net niet stil. De videoscheidsrechter haalde het moment terug en keurde de goal, na uitstekend werk overigens ook van Openda die de assist leverde, af.

De druk nam flink toe. Vitesse drong serieus aan en ook Openda was dichtbij de verdiende 1-0 na een sierlijke individuele actie. De Belg vond tot twee maal toe Damen op zijn weg. De keeper moest ook optreden bij een kans in de slotfase van Broja. Ook bleef een hoge bal nog net voor de doellijn. Zo bleef Excelsior op de been.

Openda

Tot de blessuretijd. Wittek hield op links het overzicht, legde terug op Openda en de van Club Brugge gehuurde spits haalde doeltreffend uit. Het was een verdiende voorsprong die ook niet meer in gevaar kwam. Zo schaarde de Arnhemse club zich bij de laatste vier. Dat gaat in elk geval een thuiswedstrijd opleveren voor Vitesse.