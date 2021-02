Meer hongerige vogels in de tuin door sneeuw

Nu er een dik pak sneeuw ligt, lijkt het alsof er veel meer vogels in de tuin zitten. En dat is ook zo. Het heeft een simpele reden zegt Nico de Haan van Vogelbescherming Nederland.

'Je ziet een hele vogeltrekbeweging nu naar de bebouwing. Voor het overleven van vogels zijn nu die tuinen heel belangrijk', vertelt De Haan vanuit zijn achtertuin in Scherpenzeel. 'Normaal leven ze wat meer teruggetrokken in de natuurgebieden. En daar is dan voldoende voedsel. Maar nu overal een dik sneeuwdek ligt, weten ze de tuinen wel te vinden en spoeden ze zich naar de plekken waar vogelvoer is opgehangen.'

Vogels verliezen 10 tot 20 procent van hun lichaamsgewicht

Waar de vogels normaal gesproken hun voedsel van de grond pikken, ligt nu een flinke laag sneeuw. 'Bovendien als het koud is 's nachts, dan verliezen ze wel tien tot twintig procent van hun lichaamsgewicht, dus dat is wel even een afslankcursus. Het is essentieel dat als je de vogels wilt helpen, dat je het in ieder geval nu doet.'

'Een vetbol ophangen, maar ook veel zaden. Alle vogels die insecten eten, die zijn bijna allemaal naar Afrika gegaan, want die insecten zijn hier nu niet. Maar die zaadeters, die blijven hier.' Om de de mensen aan te sporen om de vogels te helpen schreef De Haan een aantal jaar geleden het boek Hoe maakt u van uw tuin of balkon een vogelparadijs en waarom? vol tips.

Te netjes

Het is sowieso tegenwoordig voor vogels veel minder eenvoudig om voedsel te vinden. 'Als je een beetje teruggaat in de tijd, een halve tot een hele eeuw geleden, lagen er overal paardenvijgen waren er overal akkers vol onkruid en was er gewoon veel meer voedsel voor die vogels. Maar dat is allemaal weg, want het wordt allemaal veel te netjes en te strak en te intensief. Dus daar kunnen wij dan bij helpen door ze vogelvoer aan te bieden. Allerlei soorten zaden heb je.'

Elfstedentochtwintertje

Een soort vogel die het deze winter mogelijk ook moeilijk gaat krijgen is de ijsvogel. 'Die eet vis, maar kan daar nu niet meer bij. Als het echt een Elfstedentochtwinter wordt, dan krijgt die wel klappen.'