Er zijn plannen voor Vierdaagsefeesten, ook nu de Vierdaagse zelf niet doorgaat

De meest recente editie van de Vierdaagsefeesten was in 2019. Foto: ANP

De organisatie van de Vierdaagsefeesten gooit de handdoek nog niet in de ring. "Wij denken, ook met wat we nu weten, dat we echt met een scenario kunnen komen. Maar we zijn nu bezig met een schaalbaar model, een soort menukaart met kleine activiteiten", zegt Joris Bouwmeister. Hij is bestuurder van de Stichting Vierdaagsefeesten.

Een plan voor de Vierdaagsefeesten is niet zomaar geschreven, weet Bouwmeister. "Het is ontzettend complex, want we zijn het grootste openluchtevenement van Nederland. We werken normaal niet met reserveringen en ticketing. Iedereen kan in principe zomaar de stad inlopen en een feestje komen vieren. We dagen de horecaondernemers uit om met ons mee te denken - en wij denken met hen mee."

Op dit moment heeft de organisatie nog veel vragen te beantwoorden. "Wat kunnen we aan de randen van de binnenstad? Wat kunnen we ín de binnenstad? Kunnen de terrassen open, kunnen we de binnenstad aankleden?", somt Bouwmeister op.

Dat de Vierdaagse zelf er niet komt, vindt Bouwmeister spijtig. Het betekent echter niet dat automatisch het doek valt voor de Vierdaagsefeesten, die organisatorisch losgekoppeld zijn van het wandelen. "Zij hebben hun besluit genomen, ook op basis van de bezoekersstromen langs een lange route door verschillende gemeenten", zegt Bouwmeister.

"Ik denk dat ze daar goed over nagedacht hebben. Ons gebied is wat kleiner en we denken dat we daardoor toch met leuke evenementen kunnen komen. Tenzij corona nog heel heftig blijkt en we een stapje terug moeten doen. Dan hebben we daar respect voor. Maar vooralsnog kunnen we alle scenario's uitwerken. En dan vind ik dat wij het iedereen in Nijmegen en omgeving verplicht zijn om er toch een feestje van te kunnen maken."

