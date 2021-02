'Dit is fantastisch nieuws', politiek zegt 'nee' tegen komst defensieradar naar Herwijnen

De mogelijke komst van de defensieradar naar Herwijnen hield de dorpsbewoners al maanden in de greep. Ze maakten zich zorgen over de gezondheidseffecten van de straling van de radar en deden meerdere keren hun beklag in Den Haag.

Staatsecretaris van Defensie, Barbara Visser, hield zich ondanks het protest van de inwoners van het Betuwse dorp vast aan het plan, maar wordt daarin nu dus teruggefloten. De motie van het CDA, SP, PVV en de PvdA, waarin het kabinet werd opgeroepen het plan te stoppen, werd dinsdag met een meerderheid aangenomen.

"Fantastisch dat de motie is aangenomen. Er is ontzettend hard aan gewerkt door ons en door de politiek in Den Haag", zegt Ruben van der Horst uit Herwijnen van Radar Nee. "We hebben een grote app-groep, daarin komen heel duimpjes en felicitaties voorbij. Het is een overwinning voor het dorp. Het ding moet niet bij ons dorp komen, en bij geen enkel ander dorp."

Bescherming luchtruim

In december werd er al een motie van het CDA aangenomen, waarin de Tweede Kamer de minister op riep om op zoek te gaan naar alternatieve locaties voor de radar. In een reactie kondigde Defensie een onderzoek aan waarin de mogelijkheid werd onderzocht of de defensieradar in Herwijnen moest komen te verhogen en zo de straling over het drop te verminderen.

De plaatsing van defensieradars is nodig om het Nederlandse luchtruim van buitenaf te beschermen. De radars die Defensie nu heeft, zijn verouderd. In het Friese Wier is de nieuwe SMART-L-radar al geplaatst. Ook daar stuitte Defensie op verzet.