Koffie-actie voor voedselbank is succes

De koffie-actie van de Lionsclub Arnhem-Arentheem is ondanks de coronacrisis succesvol verlopen. Tijdens de actie die in december plaatsvond, zijn 1.250 pakken koffie voor de voedselbank ingezameld.

Ondanks dat de opbrengst iets lager ligt dan in 2019, is Klaas Dijkstra, voorzitter van de ledencommissie van Lionsclub Arnhem-Arentheem, tevreden. “We zien naast de opbrengst ook dat de herkenbaarheid van onze actie speelt in Arnhem.”,

De actie was in december al afgelopen maar de organisatie heeft pas dit jaar de bonnen ingeleverd. Dit kwam door de coronamaatregels die roet in het eten gooide. De leden van de mannenclub konden namelijk niet tegelijkertijd de bonnen inleveren bij Douwe Egberts in Brabant. Uiteindelijk wist een lid de bonnen op een veilige manier bij de rest van de leden op te halen en te verzilveren.

Koffie-schaarste bij voedselbank

“Vaak is koffie bij de voedselbank schaars, vandaar dat wij ons op het ophalen van koffie richten”, beschrijft Dijkstra. Koffie wordt volgens hem veel verkocht waardoor er dus niks, dat over de verkoopdatum is, overblijft voor de voedselbank.

Door deze actie krijgen gezinnen nu een warme bak koffie in deze koude tijd. “De Voedselbank gaat hierdoor uit haar dak”, aldus Dijkstra.