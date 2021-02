Check hier waar je al kan schaatsen in onze provincie

Ze draaien overuren bij de vele Gelderse ijsclubs. Ondanks de coronamaatregelen zijn vrijwilligers nu met man en macht bezig om de vele ijsbaantjes in onze provincie te preparen zodat er geschaatst kan worden. Op een enkel plekje is het ijs al goed genoeg, maar op de meeste plekken lijkt de ijspret donderdag of vrijdag te beginnen.

Nu we een koude periode doormaken, willen we natuurlijk zo snel mogelijk de ijzers onder binden en het ijs op. Maar afgezien van de weersomstandigheden is er nog een andere factor die dit jaar, ook bij de schaatspret, van belang is: coronamaatregelen. Daarom zijn ijsclubs in goed overleg met gemeentes over hoe ze zo veilig mogelijk de schaatspoorten kunnen openen. In Oosterbeek wordt, als eerste plek in Nederland, al sinds maandag geschaatst en ook in Arnhem zijn ze sinds woensdag open voor publiek.

Op groene banen is schaatsen al mogelijk. Staat jouw plek er niet tussen? Tip de redactie via nieuwstip@gld.nl

Wel schaatspret, geen koek en zopie

De meeste ijsverenigingen hebben een heel plan klaar liggen om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen op en rond het ijs zijn. Zo mogen in veel gevallen alleen leden gebruik maken van de ijsvloer, is er geen publiek toegestaan langs de baan, zijn er geen toiletmogelijkheden en zal er geen koek en zopie verkoop plaatsvinden. Toch mag het de pret niet drukken, zeker met weersvooruitzichten in het achterhoofd. Nog zeker tot en met het weekend blijft het overdag vriezen en zal de zon zich veelvuldig laten zien.

Later in de week komen er in onze provincie vermoedelijk steeds meer schaatsplekken bij. Vijvers, plassen en meertjes vriezen dan ook dicht.