Dit jaar nog een Aldi aan het Wezenland in Nunspeet?

Hoewel de raad nog officieel akkoord moet gaan is het zo goed als zeker: er komt een supermarkt op het huidige parkeerterrein van de Nestlé aan het Wezenland. Dat werd duidelijk tijdens de commissievergadering maandagavond. Bekend is ook dat het om de Aldi gaat. De Aldi gaat op de huidige plek aan de Laan vertrekken om ruimte te maken voor 11 appartementen en 5 twee-onder-een-kap woningen op hetzelfde terrein.

Er moet nog een zogeheten verklaring van geen bedenkingen afgegeven worden door de gemeenteraad maar de raadscommissie heeft al aangegeven dat ze akkoord zijn voor dit plan en daarmee kan de grond van zowel de parkeerplaats Nestlé en een groot gebied daarachter worden verkocht aan projectontwikkelaar Rewo.

Rare situatie

“Dit is mooi nieuws, ook omdat we vinden dat de Aldi aan de Laan nu een rare situatie is. Als je de kans hebt om én de Laan te verbeteren en daarnaast een mooie supermarkt van deze tijd te maken dan is dat een mooie kans”, vertelt Henk-Jaap van de Woude namens Rewo.

Er ligt een plan om zowel de supermarkt als 27 sociale huur appartementen in één gebouw onder te brengen. De gemeente Nunspeet legt daarbij 43 parkeerplaatsen aan.

Start in september

Van de Woude laat weten dat de focus altijd heeft gelegen op het verplaatsen van de Aldi naar een andere plek in Nunspeet, dus andere supermarktketens zijn niet in beeld geweest. “We hebben ook het voornemen om de sociale huurwoningen over te dragen aan Omnia Wonen. We hopen in september of oktober dit jaar eerst te kunnen starten met de bouw van de supermarkt en de appartementen aan het Wezenland om vervolgens medio 2022 een start te kunnen maken met de plannen aan de Laan.”

Wethouder Jaap Groothuis reageert positief op deze ontwikkeling: “Op 18 februari zal de gemeenteraad hier een besluit over nemen. Maar ik ben blij met de brede uitgesproken steun vanuit de raadscommissie voor dit voorstel. Zowel het plan voor de appartementen op het huidige ‘Aldi-terrein’ alsook het plan voor de nieuwe supermarkt met appartementen aan de Wezenland komen de leefbaarheid in het dorp Nunspeet ten goede.”