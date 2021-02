Theo staat de hele dag buiten voor zijn kapperszaak

Kapperszaak 'Zegt u het maar' in Nijmegen, zit net als alle andere kapsalons al weken gesloten. De kosten van eigenaar Theo Knoop lopen naar eigen zeggen in de 40.000 euro en dat terwijl hij maar 5500 euro aan steun heeft ontvangen van de overheid. Hij weet zich geen raad meer.

Hij is de man die altijd als eerste klaar staat voor anderen, die acties had tijdens de Vierdaagse, die goede doelen steunt met zijn zaak, sponsort, noem maar op. Maar nu is de steun die hij van de overheid terugkrijgt, lang niet genoeg. Theo heeft zelfs al geld moeten lenen van zijn zoon die ook in de zaak werkt en die van hem wil overnemen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In werkelijkheid heeft Knoop van de afgelopen twaalf maanden er vijf niet kunnen werken. "Mijn spaargeld is er al in gaan zitten. Je moet je voorstellen als je van alle Nederlanders een dag salaris in zou houden, dan zou het land te klein zijn. Bij mij gebeurt dat dus al vijf maanden."

#ikstavoormijnzaak

Dinsdag staan Theo en zijn zoon Djim letterlijk een dag voor zijn zaak staan. Om zijn zaak een gezicht te geven. Met de actie 'Ik sta voor mijn zaak', vraagt de eigenaar van de kapperszaak aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis. Ook voor andere contactberoepen.

"Als jij langs een lege kapperszaak rijdt, weet je niet wat zich daar op de achtergrond afspeelt. Als ik er voor ga staan, krijgt het leed letterlijk een gezicht", zegt hij.

Kappersorganisatie ANCO heeft zijn actie inmiddels al gedeeld, Theo hoopt dat er veel collega’s mee gaan doen.