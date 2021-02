GGD opent half maart vaccinatielocatie bij Malden

Vanaf half maart opent de GGD een nieuwe vaccinatielocatie voor coronavaccinaties in het buitengebied van Malden, langs de Maldense Hatertseweg op een locatie naast een jaarlijks terugkerende Vierdaagsecamping. Er wordt een paviljoen voor acht priklijnen gebouwd met een parkeerterrein. Omwonenden zijn dinsdag per brief geïnformeerd door de gemeente.

Nieuwe vaccinatielocatie

De exacte locatie van de vaccinatielocatie is Hatertseweg 11 in Malden. Hier komt ook de ontsluiting van de parkeerplaats naar de straat. De werkzaamheden voor de aanleg van het paviljoen van zo'n 2000 vierkante meter starten op 11 februari. Het Heumense college heeft dinsdagmorgen middels een besluit haar goedkeuring verleend. “We hebben vandaag brieven afgeleverd aan de omwonenden om ze hierover te informeren”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “Zorgen over mensen die langs de straat gaan parkeren zijn onnodig, we komen samen met specialist Traffic Support met een verkeersplan om het verkeer in goede banen te leiden en ieders veiligheid te borgen. Er komt een parkeerterrein voor bezoekers voor de locatie en achter de locatie een kleine parkeerplaats voor mensen die op de locatie werken. De wegbewijzering zal helemaal op orde zijn en er komen verkeersregelaars bij de vaccinatielocatie.” Aan het begin zal het ook nog niet zo druk zijn, verwacht de gemeente. “Waarschijnlijk wordt er met maximaal drie priklijnen gestart en wordt dat opgeschaald naar mate er meer vaccins beschikbaar komen. De locatie is gericht op inwoners van de gemeentes Heumen, Berg en Dal en Nijmegen.”

Vierde Gelderse vaccinatielocatie

De vaccinatielocatie in Malden wordt de vierde in Gelderland. De GGD startte op 15 januari al met vaccineren in Wijchen (Havenweg 4, 8 priklijnen). Sinds 3 februari wordt er ook gevaccineerd in Culemborg en de GGD hoopt vanaf 18 februari te kunnen starten in Tiel met maar liefst 14 priklijnen. Half maart gaat dus de locatie in Malden open. Er vinden nog verkenningen plaats voor nog een vaccinatielocatie in de regio. Zo wil de GGD zodra er meer vaccins beschikbaar zijn flink op kunnen schalen met het vaccineren.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7