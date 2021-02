Sneeuw op dak houdt school in Ulft dag dicht

"Ons is geadviseerd dat er écht te veel sneeuw op het dak ligt voor de stalen constructie", zegt directeur Willeke van der Burg van OBS De Woelwaters. "De situatie is te onveilig om open te gaan." Hoewel het een teleurstelling was, schoten leraren en ouders dinsdag te hulp om de sneeuw van het dak te halen. "Vanmorgen ben ik toch maar vroeg uit de veren gegaan en met een sneeuwschep hiernaartoe gekomen", vertelt lerares Simone Bussink, die eigenlijk een vrije dag had. "We proberen met z'n allen gezamenlijk om het dak sneeuwvrij te krijgen."



In de loop van de dinsdagmiddag was het grootste gedeelte van de sneeuw verwijderd. Woensdag kunnen de leerlingen na een lange periode zonder fysieke les eindelijk weer plaatsnemen in het klaslokaal. "Heerlijk, daar heb ik echt zin in", zegt Bussink, die de afgelopen periode wel de noodopvang begeleidde. "Maar echt je eigen groep weer, dat is heerlijk. Ik heb al een aantal oudergesprekken gehad en ze hebben er ook allemaal zin in. Dus laat ze maar komen!"





