Broers bouwen samen een Iglo: 'En toen waren we 20 uur verder'

Dat betekent spierpijn dus. "Ja, behoorlijk", vervolgt Marcel zonder een greintje zelfmedelijden. "Ik dacht echt: ik ga kapot van de pijn."

En ergens komt dan natuurlijk die gedachte: WAAR BEN IK HEMELSNAAM AAN BEGONNEN? "Gisteravond had ik zeker zo'n moment", zegt Marcel. "Toen zei ik tegen Merlijn: hadden we nu maar een toverstaf."

"Daar stond ik volledig achter", lacht Merlijn vanaf de trap. "Want dan is hij direct af." Want ja, … als je ergens aan begint moet het ook af. Marcel: "Eerder stoppen we niet. Tandjes op elkaar en gaan."

Er ontbreekt alleen nog iets essentieels. "We missen het dak inderdaad", gaat Marcel verder. Dat dak krijgt een beetje hulp van een paar PVC-buizen. "Ja, het moet natuurlijk wel veilig zijn. Dat wij hier veilig lekker een warme chocolademelk naar binnen kunnen gaan werken."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eerste iglo

Het is in ieder geval weer eens wat anders dan de zoveelste sneeuwpop. "We hebben ook heel veel sneeuwpoppen gebouwd toen we klein waren. Want toen viel er ook nog zoveel sneeuw", herinnert Merlijn zich. "We zijn nu toch een beetje volwassen, dus we dachten: laten we ook een volwassen iglo bouwen", zegt hij met een grijns.

Het is hun eerste iglo, met nul ervaringen in bouwconstructies, laat staan een koepeldak. Merlijn: "Onze opa was een dakdekker. We moeten nu aan het dak beginnen, dus ik hoop dat het in de genen een beetje helpt."

Een aantal uren na het maken van de reportage kregen we een foto doorgestuurd van de heren Cohen. Het dak zit er op. Nog voor het donker werd en de avondklok ingaat.

Het eindresultaat. Foto: Sjoerd Centen