Drie straatroven kort na elkaar in zelfde buurt

In twee gevallen is het slachtoffer bedreigd met een wapen.

De eerste beroving is op zondag 24 januari rond 21.00 uur aan de Thomas à Kempislaan. Drie jongens beroven een jongeman van zijn telefoon. Dit gebeurt onder bedreiging van een wapen.

Een dag later is het weer raak, het is rond kwart voor negen ’s avonds. Opnieuw is een jongeman het slachtoffer; een trio slaat toe op de Sint Antonielaan in het Sonsbeekkwartier.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

De derde straatroof is op dinsdag 26 januari. Nu is het 'strijdtoneel' het Sonsbeekpark, in de buurt van de Zijpendaalseweg. Drie daders willen een mobiele telefoon en krijgen die ook.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Weet jij meer? Bel dan 0800-6070 of 0800-7000. Zaaknummer: 2021037348.

Je kunt je tip ook kwijt via dit formulier op politie.nl.