Nijmegen ontvangt 1,6 miljoen voor nieuwe verduurzamingsregeling die wél ook voor huurders is

Regeling Reductie Energieverbruik Woningen

Nijmegen krijgt het budget uit de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). Het is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak om een snelle start te maken met vermindering van CO2-uitstoot. De regeling is bedoeld om woningeigenaren én huurders te stimuleren op een laagdrempelige manier energiebesparende maatregelen te nemen in huis. Huurders en woningeigenaren (ook Verenigingen van Eigenaren) kunnen gebruik maken van verschillende adviesmogelijkheden om energie te besparen, energieadviesrapporten voor veelvoorkomende woningtypes en collectieve inkoopacties voor woningisolatie, zonnepanelen en – voor het eerst – ook isolerend glas. De precieze invulling volgt in de loop van het jaar, maar betreft ook weer coupons van 40 euro die inwoners kunnen besteden aan kleine verduurzamende maatregelen, zoals tochtstrippen, ledlampen, folie en stekkers.

Ontzorgen

Nijmegen vroeg het maximale bedrag aan bij het Rijk en kreeg ook dat volledige bedrag toegewezen. “Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee”, zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). “We willen mensen zoveel mogelijk ontzorgen, zodat ze zo min mogelijk moeite hoeven te doen om energie te besparen of op te wekken. Het verduurzamen van een huis is immers best een ingewikkelde kwestie. Dat ontzorgen doen we niet alleen door korting te bieden, maar ook een selectie te maken in het enorme woud van aanbiedingen.”

Huurders

Huurders kunnen in ieder geval de kortingscoupon met een waarde van 40 euro voor kleine verduurzamende ingrepen aanvragen. Dat was bij de vorige regeling, die enkel voor woningeigenaren was, niet het geval. Tiemens: “Daar is veel verontwaardiging over ontstaan, en die kritiek snappen we heel goed. Maar dat had het Rijk toen zo bepaald. We zijn blij dat nu ook huurders van de regeling gebruik kunnen maken.” De verder acties voor huurders werkt de gemeente samen met de woningcorporaties uit. “We zijn al heel lang in gesprek met wooncorporaties over zonnepanelen op daken van huurwoningen, maar dat is ingewikkeld. Maar ik ben ervan overtuigd dat we snel aanvullende mogelijkheden voor huurders kunnen uitrollen.”

Eerdere regeling succesvol

Voor 2020 kreeg Nijmegen zes ton uit de RREW-regeling die specifiek bedoeld was voor energiebesparing in koopwoningen. Van die regeling is door de hele stad heen veel gebruik gemaakt door woningeigenaren. “7743 verschillende mensen hebben er gebruik van gemaakt”, vertelt Tiemens. “Er waren 1441 unieke aanvragen voor zonnepanelen, voor isolatiemaatregelen 954, er zijn 6200 kortingscoupons aangevraagd, er hebben 903 huizenscans plaatsgevonden, er zijn 543 energieadviesrapporten geleverd en 100 mensen die wonen in een monument hebben meegedaan. Voor het beter afstellen van de CV bij mensen thuis is zelfs een wachtlijst ontstaan omdat we simpelweg niet méér installateurs beschikbaar hebben. Dat alles voor 600.000 euro, ga maar na wat we dan met 1,6 miljoen euro kunnen doen.”

De nieuwe regeling loopt tot juli 2022. Hoe men eraan kan deelnemen, gaat de gemeente via haar gebruikelijke kanalen communiceren.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7