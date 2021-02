Zorg om monument voor Spitfire-piloot door ijs en hoogwater

De uiterwaarden bij Herwen zijn volgestroomd met water en er vormt zich op verschillende plekken al een laagje ijs. De weg naar de parkeerplaats is door de sneeuw bijna niet meer te zien en verdwijnt na een paar meter al onder water. Daar aan het eind van die weg in de Puttmanskrib is bijna een jaar geleden het herdenkingsmonument geplaatst voor de in 1940 omgekomen Engelse Spitfire-piloot Mervyn Wheatley.

Initiatiefnemer Sander Woonings had ruim drie jaar aan het project gewerkt. 'De piloot kwam vlakbij deze plek - nu 81 jaar geleden- om het leven toen zijn parachute niet open ging. Het Britse toestel was onderschept door de Duitse Luftwaffe. Woonings kende het verhaal over de crash als kind al en wilde uiteindelijk een blijvend eerbetoon maken.

IJsvrij maken

Inmiddels wacht hij al een jaar totdat het monument officieel onthuld kan worden, in bijzijn van familie van de omgekomen Engelse piloot. "Het zit niet mee inderdaad. De onthulling stond nu weer gepland in maart, maar dat gaat niet door vanwege corona. Dat is de derde keer. En ondertussen hebben we dit ook nog", zegt hij terwijl hij naar het hoge water met het laagje ijs wijst. Er is niks meer te zien, het beeld staat zeker een meter onder water.

"Ik wist natuurlijk dat het monument onder water zou kunnen komen te staan, maar ik ben wel benieuwd wat er nu gebeurt als er ook ijs op komt. " Hij is van plan vanaf nu elke dag even te komen kijken. "Vooral als het water weer gaat zaken, maar er wel ijs ligt, is het monument kwetsbaar", aldus Woonings. "Zo nodig trek ik zo'n speciaal waterdicht pak aan en ga ik er naar toe om het ijsvrij te maken. "

Het monument in maart 2020 Foto: Omroep Gelderland

Goede test

Hij gaat er vanuit dat de schade meevalt, maar heeft voor de zekerheid al wel 'wat lijntjes uitgezet' zodat het snel te repareren is. "Het is spannend, maar het is ook een goede test. Want als het beeld hier ongeschonden uitkomt, dan kunnen we volgende winter met een gerust hart slapen zonder dat we ons zorgen maken. "

En die officiële onthulling met een kleine ceremonie gaat er ooit wel komen, maar een datum prikken durft de initiatiefnemer van het herinneringsbeeld niet meer. "Maar wat in het vat zit, verzuurt niet."