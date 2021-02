Nijmegen sluit buurtcentrum De Mix en wijkcentrum De Kampenaar voor bewonersactiviteiten

De gemeente Nijmegen wil een andere invulling gaan geven aan jongerencentrum De Mix aan de Krekelstraat in de wijk Haterse Hei en wijkcentrum De Kampenaar aan de Zwanenstraat in Lindenholt. Beide centra worden nog maar weinig gebruikt voor activiteiten. Omdat de panden geld kosten om te beheren, is besloten om deze twee accommodaties te sluiten. In De Mix komen tijdelijke ateliers voor kunstenaars. Wat er op de langere termijn met beide gebouwen gaat gebeuren, is nog niet bekend.

De Mix

In jongerencentrum de Mix vinden nog slechts maximaal zes uur per week activiteiten plaats voor jongeren plaats. “Het pand wordt al een hele tijd niet of nauwelijks gebruikt”, zegt wethouder Bert Velthuis (SP). “Voor de activiteiten die er wel nog plaatsvinden, is een alternatieve locatie gevonden. Per 1 april 2021 verhuizen die naar het sportmedisch centrum aan de Kamerlingh Onnesstraat. Vanaf die datum komt het pand beschikbaar voor tijdelijke huur van atelierruimte voor een periode van 5 jaar. Dat wil niet zeggen dat we daarna niet willen doorgaan met atelierverhuur in het pand, maar het wil ook niet zeggen dat als we er wel mee doorgaan het dan om dezelfde huurders zal gaan. Op dit moment zijn er in ieder geval nog geen plannen om op deze plek woningen te realiseren.” De tuin bij De Mix is door wijkbewoners in bruikleen en dient als moestuin. Totdat het pand in de toekomst een andere invulling krijgt, kunnen de bewoners van de moestuin gebruik blijven maken.

De Kampenaar

In wijkcentrum De Kampenaar op de hoek van de Zwanenstraat en de St. Agnetenweg in Lindenholt vinden steeds minder bewonersactiviteiten plaats. In het souterrain van het pand is een jongerencentrum gesitueerd waar tot juli 2020 activiteiten werden georganiseerd. De jongeren die hier nog kwamen ontmoeten elkaar sindsdien in een ander wijkcentrum in Lindenholt. “We gaan kijken of we een andere bestemming voor het gebouw kunnen vinden”, vertelt Velthuis. “Het gebouw kent veel kleine ruimtes en is daardoor niet afgestemd op ateliers. Van afbreken van het pand is geen sprake, er wordt gekeken naar andere huurders.” Op de begane grond van het pand is nu een thuiszorgorganisatie gevestigd en er is een gratis leenplek voor boeken die door een vrijwilliger wordt beheerd. Beide kunnen in het gebouw gevestigd blijven als deze overgaat naar de vastgoedportefeuille van de gemeente. De leenplek voor boeken gaat wel op termijn over naar ontmoetingsplek de Broederij of naar een van de andere twee wijkcentra in het stadsdeel.

De gemeente gaat samen met bewoners een plan per stadsdeel maken voor de wijkcentra en wijkactiviteiten. Het geld dat bespaard wordt met de sluiting van de twee locaties wil de gemeente reserveren voor deze stadsdeelbrede aanpak. Het streven is om per stadsdeel een goed aanbod van wijkcentra en activiteiten te hebben. Medio 2021 zijn stadsdelen Lindenholt en Zuid hiervoor als eerste aan de beurt.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7