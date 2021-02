Kinderen mogen weer naar school, maar alleen als ze geen klachten hebben

De vraag is natuurlijk: kan het allemaal coronaproof ? De 9-jarige Louise is in ieder geval blij weer naar school te kunnen. "Dan zie je elkaar weer." Ook haar moeder, Caroline van de Vijver, is content. "Ze is niet de enige die juicht."

Vanwege corona komen leerlingen op verschillende tijden en ingangen de school in. Tijdens pauzes worden de leslokalen geventileerd. Wanneer een leerling klachten heeft, moet die naar huis. Ouders kunnen zelf beslissen of hun kind getest wordt. Daar zit Louise niet om te springen: "Liever niet. Ik heb gehoord dat het best wel pijn doet."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Emotioneel

Op basis van contactonderzoek bij een kind met klachten, kan een hele klas naar huis gestuurd worden. "Dat geeft impact", zegt schooldirecteur Bjorn Bouwmeister. "Wanneer je als kind naar huis gestuurd wordt en mogelijk daarom een hele klas. Dat is emotioneel. Daarom moeten we dat goed monitoren. Maar vooral voorkomen dat zo'n situatie zich voordoet."

