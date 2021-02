Winkeliers in Elburg zijn woest: 'De politiek doet niets, wij willen een koopzondag'

Ondernemers uit de binnenstad van Elburg, de Vesting, zijn boos. Ondanks beloftes van de lokale politiek hebben ze nog altijd geen steun ontvangen in de coronacrisis. En dus pleit de lokale ondernemersvereniging, de Winkel Vesting Elburg (WVE), opnieuw voor een koopzondag in het aankomende toeristenseizoen.

"Ze beloven ons van alles, maar er gebeurt niet zoveel." Joop Zwart heeft het helemaal gehad met de lokale politiek. In mei vorig jaar vroeg hij als voorzitter van de WVE in de zomermaanden de vrijheid te krijgen de winkels op zondagmiddag te openen. "Niet de hele dag, niet het hele jaar, maar tijdens het toeristische seizoen tussen 13.00 en 17.00 uur, buiten kerktijd." Op die manier zouden ondernemers door corona misgelopen inkomsten enigszins kunnen compenseren, was het idee.

Niets meer gehoord

Drie van de vier coalitiepartijen stemden destijds tegen het voorstel, op basis van hun geloof. Die partijen, SGP, ChristenUnie en Algemeen Belang, pleitten wél voor andere vormen van hulp om ondernemers te helpen. "We voelen de pijn van de ondernemers", zei fractievoorzitter Agaath de Weerd van Algemeen Belang destijds. "We willen ze helpen en er voor ze zijn."

"Maar hoe dan?", vraagt Zwart zich af. "Het waren mooie woorden, maar daarna is het al die tijd stil gebleven. We hebben helemaal niets meer gehoord van het college of de coalitiepartijen. De oppositie is nog met ons in gesprek gegaan, maar verder helemaal niemand." En dat steekt de ondernemers uit de Vesting. "Ondertussen hebben we het nog moeilijker dan een jaar geleden. Sommige ondernemers hebben inmiddels al een baan gezocht, omdat ze op deze manier hun kosten niet kunnen betalen."

Mooie binnenstad, maar geen winkels

Op dit moment wordt wel, zoals beloofd, de binnenstad van Elburg opgeknapt. "Dat levert de wethouder straks een mooi pr-moment op", lacht Zwart schamper. "Maar zoals we in de brief al schrijven: straks hebben we een mooie binnenstad, maar zijn er geen winkels meer."

Inmiddels zijn de ondernemers zelf maar een denktank gestart om tot nieuwe oplossingen te komen. "Maar we blijven er bij terugkomen dat de makkelijkste en goedkoopste manier om nog iets goed te maken, een koopzondag is", legt Zwart uit. "We kunnen alle avonden opengaan, zoals de ChristenUnie ons dan weer voorhoudt, maar als er dan niemand op straat rondloopt, kost dat alleen maar geld. Terwijl op zondag hier de stad in het toeristenseizoen altijd druk is met mensen die ook willen funshoppen. Daar is de winst te behalen."

Zie ook: Illegale koopzondag in Elburg trekt bezoekers uit het hele land

Binnenkort een motie

En dus pleit de WVE, namens al die ondernemers, maar weer voor een koopzondag. "Alleen dit jaar, zodat we deze crisis met elkaar kunnen overleven. Mijn zaak is voor mij alles: mijn inkomen nu, maar ook mijn pensioen voor straks. Dat wil ik niet kwijtraken."

Met de brief, die in handen is van Omroep Gelderland, hoopt de WVE dan ook het gesprek weer op gang te brengen. "Want dat is er het afgelopen jaar niet geweest, en dat neem ik de coalitiepartijen echt kwalijk. Aan die beloftes hebben we niets gehad."

Oppositiepartij Elburg Beleid heeft al laten weten het onderwerp zo snel mogelijk te willen bespreken en een motie voor te bereiden.