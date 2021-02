Daklozen krijgen extra liefde, maar warme kleding is ook welkom

Koud of niet, elke zondagmiddag zijn de daklozen welkom bij Tonnie aan de Beekstraat in Arnhem. "Hier krijgen ze niet alleen warmte van de kachel of warme maaltijd", zo vertelt ze "maar ook de warmte vanuit je hart, de liefde die ze nodig hebben".

"Ik ben zelf ook vijftien jaar verslaafd geweest, ik ben één van hen geweest. Dus ik heb de klok horen luiden, maar ik weet ook waar de klepel hangt". Tonnie ontfermt zich al 37 jaar over de dak- en thuislozen in haar stad. "Ik ben zelf te vondeling gelegd. Ik geef graag liefde weg, wat ik zelf gemist heb."

De tekst gaat verder onder video

Alleen een dunne jas

''Het zijn zware omstandigheden, maar het is niet anders.'' De thuisloze Robin brengt zijn zondagmiddagen graag door in de opvang van Tonnie. Hij heeft wel een corduroy jas, vest en t-shirt, maar echt warm is het niet. Hij zou erg graag handschoenen en een sjaal willen hebben tegen de kou.

Tonnie ziet meer bezoekers van haar opvang die ze erg gelukkig zou kunnen maken met wat warme kleding. Dikke sokken, een sjaal, muts en handschoenen of een warme trui of jas. "Geen nieuwe jassen, want die worden door gebruikers weer verkocht''.

Heb je nog wat liggen? Breng het dan zondag tussen 13.00 en 18.30 uur naar de Beekstraat 63 in Arnhem of reageer via de site van Gelderland Helpt.





