'Ik zit de hele dag op mijn kamer', jongeren openhartig over lockdown

Hun levens worden op dit moment getekend door eenzaamheid, slechte schoolresultaten en sombere gevoelens. Ze vertellen er in de docu over, met een inzet die aangeeft dat ze het prettig vinden dat hun verhaal gehoord wordt. Het is hetzelfde gevoel dat ook terugkomt in het onderzoek dat Omroep Gelderland liet doen door Right Marktonderzoek, waarvan de resultaten vrijdagochtend zijn gepubliceerd.

Elkaar ontmoeten, waar dat nog kan

In jongerencentrum The Corner lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Door de luidsprekers klinkt harde nineties-grunge. Dat het toch echt 2021 is, is te zien aan de breedbeeldtelevisie die in de ruimte hangt: daarop spreekt minister-president Mark Rutte de Tweede Kamer toe.

Graag willen Esmee, Daantje, Kylie, Charlie, Fay, deelnemers aan deze wekelijkse ontmoetingsplek, vertellen hoe ze zich voelen vandaag. Dit zijn vreemde en verwarrende tijden. Fay (15): "Ik volg middelbaar onderwijs. Ik vind het ontzettend echt vervelend om me bij de online-les te houden. De leraar is soms helemaal niet in beeld. En zelf schakel ik mijn scherm ook weleens uit. Je bent veel meer op jezelf aangewezen om je schoolwerk bij te houden."

Gaat ze wel over dit jaar? "Ik ben bang van niet!"

Esmee (14 jaar), naast haar, vult aan: "Doordeweeks zie ik eigenlijk niemand meer. Alleen als ik hier kom, spreek ik nog mensen. Ik ben een soort zombie geworden, haha." Daantje, ook gezeten op het bankstel, na het nemen van een slok cola: "De laatste tijd ben ik echt anders naar mijn ouders toe. Ik heb een kort lontje. Doe chagrijnig. Ik lig heel veel in bed. Tenzij ik naar school moet. En 's avonds barst ik ineens van de energie!"

Bij The Corner, in Apeldoorn. Foto: Omroep Gelderland

De hele dag op een stoel

Verveling, frustratie, moeheid. Het zijn termen die telkens terugkomen bij de bezoeken aan jongeren in de provincie. Neem Bram, een 20-jarige student uit Nijmegen, die vertelt eigenlijk de hele dag door te brengen in zijn slaap- en studeerkamer, zo concludeert hij, wandelend door het Goffertpark: "Alles gebeurt op die stoel, mijn colleges, een hapje eten, mijn sociale contacten. Je spreekt in deze tijd niet meer bij iemand af. Je gaat 's avonds achter het scherm met elkaar gamen."

Bram. Foto: Omroep Gelderland

'We willen geen boetes'

In eenvoudige bewoordingen vertellen de jongeren hun verhaal in de Omroep Gelderland-documentaire. Het drama van de corona-lockdown is hen aan de gezichten af te lezen. Een oplossing is er niet. Behalve veel bewegen.

In Arnhem traint een groep kickboksers van Born To Fight regelmatig op straat - tussen de woonflats van Presikhaaf - de enige plek waar dat nu nog kan. Onder leiding van coach Mesud maken de studenten hun oefenslagen.

Maar zelfs dan arriveert de politie, tijdens de opnamen die Omroep Gelderland maakt, om te informeren of er niet sprake is van een verboden samenscholing. Kickbokser Omer reageert gelaten: "Saai en irritant dat we niks kunnen doen. En dan is er nu ook nog de avondklok." Een jongen naast hem, Emirhan, zegt met lachend gezicht, verwijzend naar de agenten die wegrijden: "En we willen geen boetes, hè!"

Indi, een schoolgaande zangeres met veel YouTube-volgers komt naar voren, ze zegt: "Afspreken met je vrienden is de normaalste zaak ter wereld. Omdat we dat gewend zijn is het heel moeilijk om dat ineens de veranderen, om je ineens aan al die regels te houden. Dat gaat gewoon niet."

Indi. Foto: Omroep Gelderland

Gio: 'Mijn vrienden, dat zijn mijn broers en zussen'

Huiswerk is niet de eerste prioriteit van Gio (16). Hij is een middagje langs bij een ander jongerencentrum, Younger at heart, in Zutphen. Gio heeft al een krantenbaan en lijkt daar voorlopig tevreden mee te zijn. Hij baalt wel enorm van de lockdown: "Ik zie mijn vrienden nog vaak, ja. En dat zijn er regelmatig meer dan tien. Die zie ik als mijn broers en zussen, dat is gewoon familie. De regels? Ja, goed dat ze er zijn, maar ik hou me er niet echt aan."

Zijn medebezoeker aan het jongerencentrum - Dave - zegt zich 'doorgaans' juist wel aan de regels te houden. Hij moet wel, knikt hij. Dave: "Ja, maar niet dat ik het er mee eens ben. Ik vind mijn eigen vrijheid toch nog net iets belangrijker dan wat de overheid mij oplegt.

Gio, vooraan. Foto: Omroep Gelderland

'De kritiek op ons is onterecht'

In Nijmegen spreekt Annemieke met twee studentes, Lisa en Milou, allebei 22 jaar. Ze houden zich aan alle regels, en hebben al maanden geen ouderwets studentenfeestje meer gehad. En dan snijdt het dat er dan toch nog kritiek op hen is, als jeugdigen. Althans, zo voelen ze dat. In de discussie rondom de avondklok kwam bijvoorbeeld naar voren dat die er moest komen om de jongeren af te houden van het hangen en samenscholen in de late uurtjes.

Milou fel: "Wat mij het meest verdrietig maakt, is dat wij heel erg ons best doen om alles goed te doen. En op hetzelfde moment leveren we wel heel veel in. En dan moet je ook bedenken dat wij van corona geen-, of veel minder last hebben dan de generaties die ouder zijn. Dat we afstand houden enzo, dat doen we daarom ook voor anderen. Het is wel een uitzondering als er iemand van mijn leeftijd corona krijgt en op de intensive care belandt."

Milou. Foto: Omroep Gelderland

'Het hoort bij de leeftijd'

Veerle, een 18-jarige skater uit dezelfde stad merkt op, zodra ze op dezelfde kritiek in gaat, dat het juist extra zwaar voor voor haar en haar leeftijdsgenoten is - veel zwaarder dan de buitenwereld misschien door heeft. "Omdat wij nu allemaal dingen niet kunnen doen die bij ons in deze tijd horen, snap je? Zoals daten. Dat doe ik niet meer. Vanwege corona. Terwijl het wel bij mijn leeftijd hoort. Ja toch?"

Ze vervolgt: "Vervelend om dan oude mensen in de supermarkt te zien zonder mondkapje. En dan zeg ik er wat van. En dan gaan die mensen er vanuit dat ik me er zelf ook slecht aan hou. Nee! Wij, als jongeren doen ons best voor hun!"

Veerle. Foto: Omroep Gelderland

De Right Marktonderzoek-enquête naar de beleving van Gelderse jongeren in de coronatijd is hier terug te lezen.