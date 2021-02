Geen handhaving bij Beeks hotel 't Heuveltje

“We hebben in de avonduren gekeken en toen waren er inderdaad meerdere personen aanwezig”, aldus wethouder Walter Gerritsen over de resultaten van het handhavingsverzoek dat werd ingediend door buurtbewoners en enkele politici. “De vergunningen die bij ’t Heuveltje nodig zijn om een hotelvoorziening te maken zijn allemaal aangevraagd. Enkele zijn al afgegeven en enkele niet, daarom is er op dit moment strijdig gebruik.” Toch ziet de wethouder geen reden om te handhaven, aangezien het vergunbaar is wat in het markante hotel gebeurd. Volgens Gerritsen handelt de gemeente hetzelfde als wanneer inwoners bijvoorbeeld een schutting bouwen, maar daar nóg niet de juiste vergunning voor hebben.



Montferland maakt zich volgens de wethouder wel zorgen over de mensen die daar verblijven: “We hebben de brandweer laten kijken en op dit moment is er geen onveilige situatie voor hen.” Op verzoek van Rob Mos, van de gelijknamige eenmansfractie, trok Gerritsen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 februari een grens voor de toegestane hoeveelheid gasten. “Die is gebaseerd op de veiligheid van de mensen die daar zitten", aldus de wethouder. "Wat ik heb gezien kunnen daar geen veertig mensen overnachten. Op het moment is er een gebruiksvergunning voor 24 personen. Daar wil ik me wel aan houden.”



Verzoenend gesprek

De Montferlandse oppositiepartijen en coalitiepartij CDA wilden Gerritsen middels een motie aansturen om de zorgen bij de buurt weg te nemen over deze kwestie. De motie werd afgewezen, maar de wethouder gaat wel in gesprek met de buurt: “Ik zal kijken of ik daar zoveel mogelijk zorgen weg kan nemen. Dan kunnen we samen afspraken maken hoe we de controle gaan doen.” Volgens buurtbewoner Maarten Gerritsen is de buurt blij met de handreiking: “De wethouder heeft al een appje gestuurd naar één van ons, dus we gaan kijken wanneer we een gesprek kunnen inplannen.”



‘Appels met peren vergelijken’

Ondertussen heeft de buurt ook een kort geding aangespannen tegen de gemeente, omdat zij het gevoel heeft dat er niet volgens de regels wordt gehandeld in het hotel. Ondanks de geste van Gerritsen zijn zij niet van plan deze in te trekken: “Dat liep al langer, dus dat laten we gewoon doorgaan”, vertelt buurtbewoner Gerritsen. “We hebben het idee dat appels met peren worden vergeleken. Daar willen we opheldering over.”





