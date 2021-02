Festival Woest&Bijster afgelast vanwege coronavirus

Vanwege de blijvende onzekerheid rondom het coronavirus gaat het landschaps- en kunstfestival Woest&Bijster dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie van het festival in overleg met de gemeente Ede besloten. Het festival zou plaatsvinden in de maanden augustus, september en oktober. De organisatie onderzoekt of uitstel naar 2022 mogelijk is.

Te veel onzekerheid

Volgens de organisatie is er teveel onzekerheid over de invloed van het coronavirus in de tweede helft van het jaar. Door de coronamaatregelen is niet duidelijk of het evenement voldoende bezoekers kan aantrekken. Ook zijn subsidieverstrekkers en sponsoren op dit moment terughoudend. Daardoor is het niet mogelijk om het festival met een landelijke uitstraling tijdig en verantwoord te organiseren.

“Een enorme domper”, aldus Peter de Pater (waarnemend wethouder Cultuur). “Maar ik blijf het positief bekijken. We kunnen de extra tijd aangrijpen om het festival in 2022 nóg mooier en voor een breder publiek neer te zetten. Het blijft namelijk een schitterend evenement om al het moois dat Ede heeft te bieden aan de rest van Nederland te laten zien.”

Landelijke uitstraling

Het ‘site-specific art festival’ Woest&Bijster is tweemaal eerder in Ede en omgeving georganiseerd: in 2016 en 2018. Beide keren was het een groot succes. Het festival laat bezoekers met behulp van kunstwerken en voorstellingen op locatie op een andere manier kijken naar het landschap van de Zuid-Veluwe. Voor dit jaar was gekozen voor een grotere opzet met landelijke uitstraling. Verspreid over drie maanden werden rond de 50.000 bezoekers verwacht.