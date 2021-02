Henk werkt zich door de sneeuw heen: 'Best lastig hier met zo'n dijkje'

Henk woont aan een dijk tussen Tolkamer en Tuindorp en het is lastig wegkomen vanwege de sneeuw. "De buurman heeft met heel veel geweld toch kunnen vertrekken vanochtend", vertelt Thielking.

"Het is best lastig hier met zo'n dijkje. Als je achteruit rijdt, sta je al dwars. Maar goed, ik ga er iets aan doen. Misschien krijg ik ook hulp, ik weet het niet." Zijn woning is één van een klein rijtje huizen. "Ik ben één van de ouderen die nog overgebleven is in dit straatje." De jongere garde zit binnen, aan het thuiswerken met laptop. Henk mist het samenhorigheidsgevoel van vroeger, er voor elkaar zijn.

Etappes

De sneeuw wordt in etappes weggewerkt vertelt Henk. "Ik heb eerst achter het huis de zaak zover gebracht dat de vogels kunnen eten. Het is een paradijs achter ondanks die verrekte merels, zou ik bijna zeggen, want die vogels jagen alles weg."

Thielking is bezorgd om de merels, roodborstjes, koolmezen en musjes in zijn tuin, want alles wat er in de natuur nog te eten was, is nu op. Hij was maandag naar een supermarkt gelopen om vetbollen te kopen, maar het schap was leeg. Henk voedt de vogels in zijn tuin nu met oude noten die hij van hun harde schil bevrijdt door er met een hamer een klap op te geven. "Hebben de vogels er toch nog wat aan, aan die oude noten."

Schaatsen

Met deze temperaturen hebben veel mensen last van schaatskriebels, maar Thielking niet. "De laatste keer dat ik op de schaats heb gestaan was in Elburg. Op het kanaal van Elburg naar het Veluwemeer. Hoe lang dat geleden is, weet ik niet meer. Misschien dat ik er binnenkort weer een keer kom, maar schaatsen zit er voor mij niet meer in. Ik ben er niet zo meer mee bezig."

Wel gaat Henk even kijken als de schaatsbaan in Tolkamer de komende dagen open zou kunnen gaan. "Ik heb de plas gezien waar de schaatsbaan moet komen, er lag behoorlijk wat sneeuw op. Maar misschien kunnen ze daar nog wat aan doen."

