‘Het dwingt je de wet te overtreden’, zorgmedewerkers langer in knel met oppas door avondklok

Zorgmedewerkers Wendy van den Hoek uit Barneveld (gehandicaptenzorg), Esther Krijgsman uit Arnhem (thuiszorg) en Briggit van Duren uit Arnhem (ouderenzorg) zijn inmiddels erg gefrustreerd over hoe moeilijk het voor hen is hun werk te doen.

‘Ik móet naar mijn werk’

Wendy van den Hoek uit Barneveld is inmiddels erg gefrustreerd over hoe moeilijk het voor haar is haar werk in de gehandicaptenzorg, waarbij ze avonddiensten draait, te doen. Ze heeft een dochter van 7 jaar oud en een gehandicapte zoon van 11 jaar oud. Haar man is internationaal chauffeur en daardoor veel van huis.

“Je wordt gedwongen de wet te overtreden. Ik móet naar mijn werk, want daar hebben we inmiddels te maken met een corona-uitbraak waardoor op sommige locaties driekwart van het personeel is uitgevallen”, vertelt Van den Hoek. “Ik denk inmiddels echt: ‘Hallo! Ik sta mensen te wassen, billen af te vegen en stoma’s te legen. Hoezo heb ik geen recht op oppas? Waar blijft onze vaccinatie? En zijn wij minder belangrijk dan een ander?”

Wendy aan het werk in de zorg. Foto: Omroep Gelderland

Ze heeft opnieuw contact opgenomen met de gemeente over haar probleem. “Daar werd gezegd dat ik mijn oppas een contract moet aanbieden, maar dan krijg ik ook te maken met belastingen enzovoorts. Dat kan ik er niet bij hebben.”

‘Een extra paracetamolletje’

Ook bij Esther Krijgsman uit Arnhem is de nood hoog. Zij werkt in de thuiszorg, haar man zit in het buitenland en ze draait elke maandag een avonddienst. De afgelopen weken logeerde haar dochter van 5 jaar oud bij haar ouders in de Achterhoek, maar nu de scholen weer open zijn, kan dat eigenlijk niet meer.

“Ik kan niet tot laat een avonddienst draaien en dan ’s ochtends vroeg op en neer rijden naar de Achterhoek om mijn dochter in Arnhem naar school te brengen. Ik wil mijn ouders dat niet aandoen en ze ook niet dwingen om bij mij te moeten slapen”, zegt Krijgsman.

“Het is heel lastig, een extra uitdaging. Je moet een extra paracetamolletje innemen om rustig te blijven en alles te overzien en positief te blijven.”

‘Eigen verklaring als mantelzorger’

Het werk in de ouderenzorg gaat voor Briggit van Duren uit Arnhem ook door. Ze draait drie tot vier avonddiensten per week en is alleenstaande ouder van twee jonge kinderen. Haar moeder is haar reddende engel, wie haar hulp ze nodig heeft om naar haar werk te kunnen blijven doen. Daarom heeft haar moeder een eigen verklaring ingevuld.

“Op de verklaring hebben we gezet dat mijn moeder mijn mantelzorger is en dat ik haar hulp echt nodig heb. We zien wel wat er gebeurt als ze wordt aangehouden. Gelukkig krijg ik steun van mijn werkgever”, zegt Brigitte.

De vraag of wat ze doet mag, heeft ze bij de overheid neergelegd, maar nog geen reactie op gehad. “Ik vind het lastig dat de overheid tijd heeft om over een Elfstedentocht na te denken, maar hiervoor geen oplossing heeft”, besluit ze.

Beroepen op uitzondering

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie laat in een reactie weten dat ‘zo min mogelijk uitzonderingen’ het uitgangspunt blijf. “Dat maakt de handhaafbaarheid voor de politie het makkelijkst”.

Toch is er volgen het ministerie een uitzondering mogelijk als beiden ouders of een alleenstaande ouder in de avond of nacht in een vitaal beroep moet werken. “Het advies blijft, zoek naar alternatieven. Mocht dat echt niet lukken, dan kan de oppas zich beroepen op een uitzondering en dit aangeven op een eigen verklaring. Daarop kan de politie de situatie inschatten.”