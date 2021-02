Vijf jaar cel geëist voor verwoestende explosie in Nijmeegse wijk

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijf jaar geëist tegen een 63-jarige man uit Nijmegen. Hij zou vorig jaar een explosie hebben veroorzaakt in zijn huis in de Nijmeegse wijk Hillekensacker.

Als gevolg van de ontploffing ontstond op 13 mei 2020 grote schade aan huizen in de wijde omgeving. Zeker twintig woningen raakten beschadigd. Een aantal bewoners moest tijdelijk de woning verlaten in afwachting van herstel. Een aantal gezinnen is nog steeds niet teruggekeerd.

Opzet vermoed

Volgens de officier van justitie heeft de man de explosie met opzet veroorzaakt. De verdachte zelf heeft tegenover de politie verklaard dat hij geen herinnering heeft aan de uren voorafgaand aan de explosie. Tegen omstanders die hem uit het puin hebben gehaald, zou hij hebben gezegd dat zijn huis explodeerde terwijl hij aan het koken was.

De officier vindt het niet aannemelijk dat hij niet meer weet wat er aan de ontploffing voorafging. Vastgesteld is, onder meer op basis van gegevens van de gasmeter, dat er in vijf uur tijd die dag 21 kubieke meter gas de woning is ingestroomd, terwijl de man in de negen dagen vóór 13 mei ongeveer vijf kubieke meter gas had verbruikt.

Slang van het gasfornuis doorgesneden

Uit forensisch onderzoek is gebleken dat de slang van het gasfornuis in de keuken moet zijn doorgesneden of doorgeknipt. Verder leek het leidingwerk voor de gastoevoer in de woning in orde.

Volgens de officier kan het niet anders dan dat de man het uitstromende gas moet hebben geroken, maar uit niets blijkt dat hij iets heeft gedaan om het ontploffingsgevaar af te wenden, bijvoorbeeld door het huis te luchten.

Onduidelijk blijft waardoor het gas is ontploft. Alles bij elkaar - moedwillig een slang doorknippen, urenlang het gas laten stromen, niets doen om een ontploffing te voorkomen - komt de officier tot de conclusie dat de man de explosie met opzet heeft veroorzaakt. Een psychiater die de man onderzocht, vindt de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar.

