Boze ondernemers in Wageningen: 'Dit is de doodsteek'

Wat hem vooral dwarszit, is dat de gemeente de slagboom bij een parkeerplaats wil wegbezuinigen. Die is volgens Matser juist goud waard als de deuren van winkels straks eindelijk weer open mogen.

'Slagboom is goud waard'

Het is de enige plek in Wageningen waar bezoekers achteraf hun parkeerkaartje kunnen betalen. Daardoor hoeven ze niet vluchtig de stad door. Dat is vooral voor de verrassend grote speciaalzaken die de stad kent belangrijk. "Klanten denken een kwartiertje rond te kijken, maar blijven twee uren."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Matser overweegt te vertrekken als de slagboom niet blijft. Want aan korte winkelbezoekjes verdient hij nauwelijks. Net als Modehuis De Windt waar klanten vaak uren blijven om de perfecte kleding te vinden. "Ik voorzie grote problemen voor ons", zegt eigenaar Leo de Windt.

'Duwtje de afgrond in'

Ondernemersvereniging WOC en SOW springen voor Matser en zijn collega's op de bres en hebben bij de gemeente aangedrongen de plannen niet door te laten gaan. "Ondernemers zijn natuurlijk lam geslagen door de coronacrisis. En een gemeente die dan nog een keer een duwtje geeft, terwijl ze al kijken in de afgrond, dat valt niet goed", zegt SOW-voorzitter Ruud van Doorn.

Groen

Het gaat hem niet alleen om de slagboom, maar ook om de bezuinigingen op het groenonderhoud, 150.000 euro minder naar de economie en een geplande ozb-verhoging. De gemeente had in een recente brief juist nog aangegeven de ondernemers te zullen steunen in coronatijd. "Maar nu blijkt uit de plannen van de gemeente het tegenovergestelde", zegt Van Doorn. "En ook nog zonder te overleggen."

Gemeente: 'Noodzakelijk'

Wethouder Peter de Haan is van mening dat het nu niet anders kan. De gemeente Wageningen moet miljoenen bezuinigen om het kasboekje op orde te krijgen en daardoor vallen er volgens hem op allerlei terreinen klappen. Zo ook in de binnenstad. Hij noemt het 'pijnlijk, maar noodzakelijk' om een 'levendige binnenstad' ook in de toekomst mogelijk te maken.

Wat betreft de slagboom: die kost de gemeente alleen al aan belastinggeld 50.000 euro per jaar en is bovendien aan vervanging toe. Dat geld besteedt de gemeente liever ergens anders aan. De wethouder kijkt wél naar goedkopere alternatieven om lang parkeren in de stad aantrekkelijk te houden. Zoals bijvoorbeeld het stimuleren van parkeerapps of het verkopen van dagdeelkaartjes.

Besluit gemeenteraad

Of de bezuinigingen op de binnenstad doorgaan, is nog maar de vraag. De gemeenteraad moet daar uiteindelijk over beslissen, en verschillende partijen uitten zich vorige week kritisch over het weghalen van de slagboom. Aanstaande maandag wordt er weer digitaal over vergaderd. In april valt er een definitief besluit.