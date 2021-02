Ondanks versoepeling hopen ondernemers dat de klant thuis blijft shoppen

Hoewel klanten vanaf woensdag weer producten bij de voorgevel van een winkel af mogen halen, hopen Wijchense ondernemers dat iedereen thuis blijft shoppen. Plaatselijke winkeliers hebben namelijk een speciale corona-bezorgservice opgezet, wat volgens hen een veel betere oplossing is. "Zo willen we nieuwe besmettingshaarden voorkomen."

Er staat deze week een langverwachte versoepeling op de planning. Nadat ze online een bestelling hebben geplaatst, mogen klanten vanaf woensdag hun spullen weer bij de deur van een winkel ophalen. Voor sommige ondernemers een hele opluchting, andere zien nog niet meteen de toegevoegde waarde. Zo hebben ruim zeventig winkeliers in Wijchen de handen onlangs ineengeslagen om een speciale corona-bezorgdienst op touw te zetten. En dat vinden ze een veel beter idee dan de nieuwe versoepeling.

'Sneller en veiliger'

Ze hopen dan ook dat de consument zoveel mogelijk thuis blijft shoppen. "Want dat is sneller én een stuk veiliger", begint centrummanager Yvette Akkermans. Samen met bijna dertig vrijwilligers is ze dagelijks in de weer om bestellingen van A naar B te krijgen. Zo nu en dan stapt ze zelf ook achter het stuur van de bestelbus.

"Er zijn genoeg klanten die slecht te been zijn, of de deur gewoon niet uit willen. Die willen we blijven bedienen. Je moet toch contact opnemen met de winkel, ook als je de bestelling op wil halen. Waarom zou je het dan niet gewoon laten bezorgen?"

Het winkelende publiek van Wijchen kan online bestellingen plaatsen die vervolgens thuis worden afgeleverd, ook bij ondernemingen die normaal geen webshop hebben. En dat is een succes, weet de centrummanager. Daarom blijft de bezorgservice in ieder geval bestaan tot het einde van de lockdown.

"Zo willen we voorkomen dat er nieuwe besmettingshaarden ontstaan. Nu hoef je de deur niet uit naar een plek waar het mogelijk te druk is. Wil je toch een frisse neus halen? Maak dan een wandeling in het bos."

'We missen onze klanten'

Een aantal lokale ondernemers hebben hun steun al uitgesproken. "Ik moet nog zien hoe dat ophalen werkt. Je hebt ook nog eens het weer tegen, het is niet fijn om er nu uit te moeten", reageert Jaap Jorksveld, eigenaar van boekhandel Plantage De Kleijn. "Onze consument vindt de bezorgservice erg prettig. Daarnaast houden we zelf een hoop tijd over."

Desondanks mist hij zijn trouwe klanten enorm. "En zij ons ook. Mensen willen advies over boeken, dan is fysiek contact fijn." Maar dát mag vanaf woensdag nog niet. Daarom kunnen mensen volgens hem beter vanuit thuis blijven bestellen. "Je mag ook niet door de boeken neuzen, dus het heeft weinig zin. Ophalen is puur functioneel."

Ook de plaatselijke parfumerie onderschrijft dat verhaal. "Tot nu toe werkt de bezorgdienst heel goed. Het heeft ons echt meer omzet opgeleverd", weet Marloes Spierings, filiaalmanager van Douglas Wijchen. Ze ziet de mogelijkheid om af te halen dan ook meer als een extra toevoeging, niet als een alternatief. "Iedere verbetering is er een. Het voordeel is dat je de klant weer in de ogen aan kan kijken, maar financieel gaan we er denk ik niet per se op vooruit."

