Veel Achterhoekse basisscholen weer open

“Het begon met één ouder en deze kreeg al snel bijval van anderen”, aldus directeur Marieke Fielt van Het Rondeel. “Er kwam zelfs een trekker aan te pas. Samen hebben ze de wegen rondom de school, de parkeerplaats en het schoolplein grotendeels sneeuwvrij gemaakt.” De Beekse basisschool is één van de vijftien Achterhoekse scholen van PRO8 die sinds de verstrengde lockdown van half december weer fysiek les gaat geven. Twee scholen konden de personele bezetting volgens bestuurslid Lucy Hermsen niet rondkrijgen voor een aantal groepen: “Zij krijgen zolang nog online onderwijs, omdat door de sneeuw nog niet alle docenten op hun werk kunnen komen.”



In Beek zijn de leerkrachten volgens Fielt gebrand om weer te starten. Toch was het wel even schakelen: “Toen we tijdens de persconferentie het bericht kregen dachten veel collega’s: ‘Oké, dat wordt weer switchen’. Maar we hebben met z’n allen de schouder eronder gezet.” Dit resulteerde in roosters, hygiënevoorschriften en allerlei coronaprotocollen. “Dan blijken we ineens een krachtig volkje”, zegt Fielt lachend. “Natuurlijk is er ook angst bij collega’s. Zij hebben zorgen over het coronavirus op de school.”



Instortingsgevaar

OBS Op Koers in Varsseveld en OBS De Woelwaters in Ulft blijven dinsdag gesloten wegens een andere reden. Sneeuw op het dak zorgt voor instortingsgevaar bij de gebouwen. “Toen we het constateerden hebben we een bouwkundig adviesbureau ingeschakeld. Zij drukten ons op het hart dat het niet veilig was om open te gaan”, zegt directeur Willeke van der Burg over de situatie bij de Ulftse basisschool. “We werken nu hard om het dak sneeuwvrij te maken, zodat we weer open kunnen.”





