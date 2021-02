Scherpenzeel wil nog een peiling organiseren over fusie

De provincie wil de gemeente herindelen met Barneveld, tegen de wil van het college in. Draagvlak is een belangrijke voorwaarde bij een herindelingsprocedure. Zowel de Provinciale Staten als de Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met de fusie.

'Wisselend beeld'

Het is de vijfde keer dat inwoners hun mening kunnen geven over de toekomst van Scherpenzeel. In de grootste peiling die de gemeente afgelopen zomer organiseerde, zei 9 op de 10 stemmers zelfstandig te willen blijven. De provincie deed later ook nog een participatieonderzoek waarmee ze met inwoners sprak, daaruit bleek volgens de provincie een 'wisselend beeld'.

De provincie denkt dat Scherpenzeel beter af is bij de gemeente Barneveld, waar al veel dorpen onder vallen. Scherpenzeel vindt zeggenschap belangrijk en staat er financieel goed voor, daarom vinden ze herindelen nu niet nodig. Waarnemend burgemeester Eppie Klein heeft de gemeenteraad gevraagd om 20.000 euro uit te geven voor deze peiling.

Hoge opkomst verwacht

De peiling moet zorgen voor een 'gezamenlijke feitenbasis', een finale oordeel over of er genoeg draagvlak is in Scherpenzeel na al die onderzoeken. Over het algemeen is de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen hoog, ruim 87% bij de vorige verkiezing.

Daarnaast heeft de provincie besloten tot een 'kernenbeleid-Plus'-variant, waarin dorpen meer zeggenschap krijgen. Het is volgens burgemeester Klein goed als de inwoners zich ook daarover uitspreken.

Hij wil dit plan nog wel voorleggen aan de provincie, ook de gemeenteraad moet nog akkoord gaan.