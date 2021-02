Koudste nacht in ruim acht jaar, hier daalde het kwik tot -15,4 graden

De nacht van maandag op dinsdag was de koudste in ruim acht jaar. Dat meldt Weer.nl. In het Achterhoekse Hupsel werd een minimumtemperatuur van -15,4 graden gemeten. De eerste zeer strenge vorst van deze winter.

Op 16 januari 2013 was het voor het laatst zo koud. In het Betuwse dorp Herwijnen daalde het kwik toen tot -18 graden. De laagste temperatuur ooit gemeten in Nederland was -27,4 graden. Dat gebeurde ook in Gelderland; op 27 januari 1942 in Winterswijk.

Mogelijk koudegolf

De hele week blijft het extreem koud met in de nachten (zeer) strenge vorst. We maken zelfs kans op een koudegolf. Dat is een aaneengesloten periode in De Bilt van minstens vijf ijsdagen (maximumtemperatuur lager dan 0 graden). Hiervan is op minstens drie dagen de minimumtemperatuur lager dan -10 graden (strenge vorst).

De komende dagen is het rustig winterweer in Gelderland. De wind neemt af en de zon laat zich zien. Sneeuw wordt op de meeste plaatsen niet meer verwacht.

