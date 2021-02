Wegenwacht druk met pechmeldingen: dit is de top drie

ANWB-steunpunt Planken Wambuis is het wegenwachtstation waar alle pechgevallen worden gemeld, vertelt wegenwachter Peter van Roozendaal.

"Ja het gaat eigenlijk achter elkaar door. We hebben werk genoeg. Het is voor ons ook wat lastiger om bij de mensen te komen. Vooral de binnenwegen zijn nog slecht gestrooid. Ook wij met winterbanden hebben het best wel moeilijk om bij de klant te komen."

Top drie problemen met de auto en de kou

Van Roozendaal ziet met dit koude winterweer drie meldingen telkens opnieuw binnenkomen:

1. "Accu's. Ja het is gewoon continu accu's, accu's, accu's. Die gaan bij deze temperatuur echt snel kapot."

2. "Bevroren rubbers. Zorg dat je je rubbers van de deur goed hebt ingevet met een beetje vaseline. Dan vriezen ze niet vast."

3. "We adviseren al jaren met deze vorst: het heeft hard gevroren, zet de auto niet op de handrem. Want je hebt een handremkabel. Daar zit een beetje vocht in en die kabel gaat vastvriezen."

Nieke Hoitink sprak met Peter van Roozendaal op Radio Gelderland:

Kopje koffie

Als je een tijdje in de kou hebt staan kleumen, in afwachting van de auto van de Wegenwacht, mag je toch niet even in de ANWB-auto gaan zitten om op te warmen. "Nee, we zitten nog steeds in coronatijd. We moeten echt die afstand proberen te houden. We proberen die auto wel veilig weg te zetten. Mensen een warme kop koffie aan te kunnen bieden. Bij een pompstation of op het wegenwachtstation. We proberen wel zo snel mogelijk dat ze op een warme plek terecht kunnen komen."

Hardleers

En je hebt altijd mensen die niet luisteren als de wegenwachter een goed advies geeft: "We hadden een klant, die hadden we al gewaarschuwd: 'Meneer uw radiateur is lek'. Hij heeft de auto niet laten maken en gisteren stond-ie met water in de radiateur met een compleet vastgevroren waterpomp."

Zie ook: Vastgevroren handremmen en portieren, Wegenwacht heeft het 'pittig druk'