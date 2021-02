Nijmeegse moordzaak lijkt na 25 jaar te worden opgelost: 'Mijn vader heeft iemand omgebracht'

Pieter Baams werd in 1996 dood gevonden in het water bij Gorinchem. Later bleek dat de moord mogelijk iets te maken zou hebben met een roof uit een hengelsportzaak in Nijmegen. Baams onderhield contact met vissers en zou mogelijk iets te weten zijn gekomen over een roof waarbij veel waardevol visserstuig ontvreemd zou zijn.

Vorige week werd er in het RTL-programma Crime Desk aandacht geschonken aan de moordzaak. Meteen na de uitzending belde een vrouw die wat losse eindjes aan elkaar heeft geknoopt.

"Mijn vader heeft voordat hij stief gezegd dat hij iemand om het leven heeft gebracht. Waarschijnlijk vertelde hij dat, omdat hij schoon schip wilde maken. Toen ik in de uitzending hoorde dat het ging in de uitzending over vissers dacht ik: mijn vader heeft ook gevist in en rondom Nijmegen vroeger." Ook wist de vrouw te vertellen dat haar vader een oude man had vermoord in 1996. De zaak lijkt dus nu rond te komen.

'Puzzelstukjes in elkaar zeten'

Voetbaltrainer Eric Meijers is getrouwd met de kleindochter van Pieter Baams en heeft altijd veel pogingen gewaagd om de zaak op te lossen. Hij is maandagavond zeer positief gestemd over de ontwikkelingen in de zaak.

Pieter Baams. Foto: Privécollectie familie Baams

"We hebben al die jaren heel veel tips binnen gehad, maar wat er nu loskomt hebben we nog niet eerder meegemaakt. Of dit de gouden tip is? Dat is moeilijk te zeggen, maar het lijkt er wel op voor ons gevoel. Er moeten misschien nog een hoop puzzelstukjes in elkaar gezet worden, maar ik heb het idee dat het verhaal van deze vrouw wel heel legitiem is. Zo'n verhaal verzin je niet."

Wel vindt Meijers het jammer dat de vader van deze vrouw, de mogelijke moordenaar, al is overleden. "We kunnen niks aan hem vragen. We zouden zo graag willen weten wat, hoe en waarom het is gebeurd. Dat is nu een groot gemis."

Cold-caseteam aan de slag

Het cold-caseteam van de politie is nu bezig met het verhaal van deze vrouw. "Ik heb het idee ook dat dat team al een aantal stappen verder is dan wij weten. Het is alleen al ontzettend positief dat we nu een verdachte in beeld hebben, zover zijn we in al die jaren nog niet geweest. Elke keer dachten we dat het de goede kant op ging, maar bloedde het dood. We hopen nu dat ze het rond kunnen krijgen. We zijn dichterbij de finish, maar we zijn er nog niet", besluit Meijers.

Zie ook: