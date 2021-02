Recordloper Bert van der Lans ziet ook positieve kant aan afgelasting Vierdaagse

"Om met Cruijff te spreken: elk nadeel heb se voordeel", zegt de Nijmegenaar. "Dat betekent dat mijn record nog een jaartje blijft staan." Van der Lans liep de Vierdaagse al 71 keer uit, één keer meer dan Dick Koopman.

"Natuurlijk had ik gehoopt hem te lopen. Maar iedereen had deze afgelasting aan zien komen. De deelnemers zijn van allerlei nationaliteiten, wie moet je dan gaan weren? Ik neem de organisatie niets kwalijk. Ik vind de afgelasting het meest triest voor de mensen die eromheen hangen, zoals de horeca."

Ondanks het slechte nieuws van de afgelasting, is er ook positief nieuws voor Van der Lans. Hij heeft de oproep voor zijn coronavaccinatie al binnen. Hij neemt het de overheid ook niet kwalijk dat het vaccinatieproces in Nederland niet zo vlotjes verloopt. Op de vraag of hij volgend jaar mee kan lopen is hij duidelijk: "Dat wachten we nog even af." Van der Lans is in 2022 al 90 jaar.

'Teleurgesteld en verdrietig'

Ook andere lopers op onze sociale media-kanalen geven aan de afgelasting te begrijpen. Gerard van de Lavoir laat weten dat hij uiteraard wel teleurgesteld en verdrietig is. "Maar ook dit jaar ga ik gewoon weer een alternatieve Vierdaagse lopen en dan loop ik gewoon wel vier dagen in Nijmegen en omstreken", vertelt hij.

