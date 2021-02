Ziekenhuizen sparen nu mensen voor 'onvermijdelijke' derde coronagolf

Ziekenhuizen in Gelderland bereiden zich voor op de 'onvermijdelijke' derde coronagolf. Artsen en verpleegkundigen worden nu op verlof gestuurd, in de hoop dat ze weer fit zijn als die golf komt. Ook liggen de protocollen voor het gevreesde 'zwarte scenario' (bijna) klaar.

Uit onderzoek in Engeland blijkt dat mensen zieker worden van de Britse variant van het coronavirus. Ook is hij dodelijker. Inmiddels is in Nederland zo'n twee op de drie van de coronabesmettingen van de Britse variant. Dat betekent ook dat de Gelderse ziekenhuizen het weer druk krijgen.

"We verwachten dat het in maart misschien wel escaleert door die Britse variant", vertelt een woordvoerder van het Radboudumc. "Daarom proberen we de diensten nu zo te regelen dat mensen rust krijgen. Je moet nu mensen sparen zodat ze dan weer inzetbaar zijn. Nu de getallen iets dalen, kan dat ook."

Dat ziekenhuis test ook van elke besmette medewerker of die de Britse variant draagt.

Worst in, best out

Ziekenhuizen bereiden zich zelfs voor op het zwarte scenario dat ze moeten kiezen wie ze wel en niet kunnen helpen. "We hopen van harte daar niet in terecht te komen, maar als dat zo is, dan geldt het principe worst in, best out. Dat betekent dat de schaarste zo groot is, dat de patiënt die er het beste aan toe is, plaats moet maken voor een andere patiënt die er het slechtst aan toe is", stelt een woordvoerder van het CWZ in Nijmegen. "Verder is er een triageteam (dat patiënten beoordeelt op hoe ernstig ze eraan toe zijn, red.) opgesteld dat onder meer bestaat uit intensivisten en een ethicus."

Wie er een plek krijgt op de intensive care, wordt bepaald aan de hand van het draaiboek code zwart dat landelijk is opgesteld. Volgens dat draaiboek wordt er in geval van allerhoogste nood geselecteerd op leeftijd of zelfs op basis van loting. Vrijwel alle ziekenhuizen volgen dat draaiboek.

Afspraken in de regio

Ziekenhuizen hebben ook de afspraken met huisartsen, wijkverpleging en thuiszorg in hun regio opnieuw tegen het licht gehouden. "Als er sprake is van onvoldoende capaciteit, bijvoorbeeld in personeel, bedden of beschermingsmiddelen, hoe kan je mensen dan toch verzorgen? Zo zijn er in het land voorbeelden dat mensen eerder naar huis gestuurd worden met thuisbeademing, maar daar moet je dan wel afspraken over hebben gemaakt", licht een woordvoerder van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede toe.

Of er daadwerkelijk een derde coronagolf komt, is nog afwachten. In heel het land kregen vorige week ruim 25.000 mensen een positieve test, ongeveer evenveel als een week eerder.

Het reproductiegetal kwam uit op 0,96, wat betekent dat op dit moment 100 mensen met het coronavirus samen 96 mensen besmetten. Als het reproductiegetal onder 1 ligt, verdwijnt een infectie langzaam maar zeker.

